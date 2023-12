Magdalena Stępień zgromadziła ponad 260 tys. obserwujących na Instagramie, którzy chętnie śledzą jej poczynania. Modelka często organizuje na swoim profilu Q&A, by odpowiadać na pytania internautów. Jak można się domyślić, internauci chętnie wracają do tematu związanego z jej byłym partnerem — Jakubem Rzeźniczakiem. Tym razem został również poruszony temat jej byłego męża. Jakie relacja ma celebrytka ze swoimi byłymi partnerami?

Reklama

Magdalena Stępień o relacji z Jakubem Rzeźniczakiem. Pogodzili się?

Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak poznali się w 2020 roku, ale niestety piłkarz zostawił modelkę, gdy była w ósmym miesiącu ciąży. Para doczekała się synka Oliwiera, który przegrał walkę z chorobą i zmarł w lipcu ubiegłego roku. Nie jest tajemnicą, że para od dłuższego czasu nie miała ze sobą dobrych relacji. Piłkarz udzielił głośnego wywiady dla Żurnalisty, w którym poruszył trudne tematy związane ze swoimi poprzednimi relacjami — co nie wszystkim się spodobało. Ten temat wciąż interesuje internautów, którzy chętnie do niego wracają. Ostatnio Magdalena Stępień zorganizowała na swoim Instagramie Q&A i odpowiadała na pytania internautów. Jedno z nich dotyczyło jej byłego partnera i jego głośnego wywiadu. Padło pytanie do Stępień, czy zamierza uciąć kłamstwa, które jej były partner powiedział w jednym z wywiadów. Na co odpowiedziała:

Każdy ma prawo do wypowiedzi na każdy temat. Jeśli tak Kuby ''prawda'' wygląda, to ok, ja to akceptuje. Moja jest trochę inna. Ogólnie uważam, że szkoda czasu w życiu na kłótnie i przepychanki — napisała Magdalena Stępień.

Magdalena Stępień Instagram @magdalena_stepien

Zobacz także: Magdalena Stępień nie wytrzymała. "Nie pozwolę na niszczenie mnie i mojej psychiki"

Magdalena Stępień nie odniosła się do relacji z byłym partnerem, ale podkreśliła, że nie ma zamiaru się z nim się kłócić. Internauci również chętnie wracają do tematu jej synka Oliwiera i jeden z nich postanowił zapytać, co modelka zrobiła z jego rzeczami po jego śmierci.

Oddałam większość rzeczy koleżankom, których dzieci były w podobnym wieku jak Oliś odszedł. Nadal mam kilka rzeczy, których nigdy się nie pozbędę, bo po prostu nie potrafię... Wszystko jest nadal tak jak na zdjęciu — zdradziła modelka.

Magdalena Stępień Instagram @magdalena_stepien

Zobacz także: Stępień zaskoczyła wyznaniem o ślubie! "Nie czułam się w obowiązku o tym mówić"

Reklama

Jeden z internautów postanowił również zapytać o relacje z byłym mężem. Nie każdy wie, że modelka w wiek 21-lat wyszła za mąż, ale małżeństwo nie przetrwało. Jeden z internautów zapytał celebrytkę, czy miała córkę z byłym już mężem. To pytanie bardzo zaskoczyło modelkę.

Oliwer był moim jedynym dzieckiem! Z moim ex mężem nie mieliśmy dzieci, a nasze relacje są obecnie dobre, z czego się bardzo cieszę — wyjaśniła Stępień.

Magdalena Stępień Instagram @magdalena_stepien