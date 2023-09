Jakub Rzeźniczak po raz pierwszy zabrał głos na temat zbiórki na leczenie syna oraz kontrowersji wokół swoich zarobków. Bezpośrednio zareagował na sugestię, że według Salary Sport na jego konto co tydzień wpływa 11 tysięcy złotych. Wolałbym w tej chwili skupić się na ratowaniu dziecka, a nie na kopaniu się z jakimiś ludźmi z internetu - powiedział wprost. Ostatecznie jednak zdecydował się poruszyć kwestię zarobków i zdradził czy będzie wyciągał konsekwencje, co do informacji podawanych w mediach. Jakub Rzeźniczak rozliczany z zarobków. Co z leczeniem jego syna? Syn Magdaleny Stępień z "Top Model" i Jakuba Rzeźniczaka choruje na rzadki nowotwór. Załamana mama poinformowała w sieci, że Oliwier cierpi na guza wątroby, który ma już 12 cm. Szanse na wyleczenie chłopca w Polsce oszacowano na zaledwie dwa procent. Okazało się jednak, że jest szansa leczenia dziecka w Izraelu, jednak koszt transportu medycznego i wstępnych badań wynosi ok. 300 tysięcy złotych: Właściwe leczenie będzie o wiele droższe. Przekracza to moje możliwości finansowe. Nie dysponuję taką kwotą. (Ani ja ani Kuba.) Dlatego proszę Was – ludzi o wielkich sercach, o wsparcie finansowe - napisała na Instagramie Magdalena Stępień. Zobacz także: Magda Stępień o krytyce zbiórki na chorego synka. "Nigdy nie miałam dużych pieniędzy" W sieci pojawiła się zbiórka na leczenie małego Oliwiera, a internautom w zaledwie 7 godzin udało się uzbierać potrzebną kwotę. Jakub Rzeźniczak od momentu ogłoszenia zbiórki przez Magdalenę Stępień nie zdecydował się zabrać głosu na ten temat. Nie udostępnił jej również w swoich mediach społecznościowych. Zbiórka spotkała się z kontrowersjami, które przestawił m. in....