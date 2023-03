Maja Hyży, Magdalena Stępień, Sandra Kubicka i inni na imprezie marki biżuteryjnej

Roksana Węgiel zachwyciła swoją stylizacją! 17-letnia gwiazda pojawiła się na oficjalnej imprezie znanej biżuteryjnej marki w modnym, neonowym komplecie. Piosenkarka, której przygoda z show-biznesem rozpoczęła się od występów w "The Voice Kids", dziś jest jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia i jak się ostatnio okazało razem z Maffashion została ambasadorką biżuteryjnej marki, która dziś zaprezentowała najnowszą kolekcję. Spójrzcie, jak na imprezie prezentowała się Roksana Węgiel! Roksana Węgiel w neonym komplecie na imprezie marki biżuteryjnej Roksana Węgiel miała zaledwie 12 lat kiedy pojawiła się w "The Voice Kids". Roxie zachwyciła wówczas swoim głosem i wygrała muzyczne talent-show. Kariera młodej gwiazdy nabrała tempa, a po jakimś czasie oczarowała międzynarodową publiczność i zwyciężyła podczas konkursu Eurowizja Junior. Od występu w "The Voice Kids" minęło już kilka lat, a Roksana Węgiel wyrosła na piękną nastolatkę. Roksana Węgiel ostatnio pojawiła się na premierze nowej kolekcji biżuteryjnej marki, której jest ambasadorką. Piosenkarka postawiła na sportową elegancję i zaprezentowała się w modnym neonym komplecie. Zobacz także: Roksana Węgiel w pełnym makijażu i wysokich obcasach. Fani: "Boże, ty jesteś prawie dorosła" Zobacz także: Roksana Węgiel zaskoczyła makijażem i drapieżną fryzurą! To naprawdę ona?! Roksana Węgiel wybrała zielono-żółte spodnie, które zestawiła z krótkim topem wiązanym na plecach. Look młodej artystki uzupełniły sportowe buty w żółtym kolorze i neonowa torebka. Roksana Węgiel wyglądała świetnie! Uwielbiamy ją w takich stylizacjach. Zobacz także: Roksana Węgiel po dłuższej przerwie wróciła na...