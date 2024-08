Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła fanów dodatkowym filmem na Youtube. Wyjawiła sekret, który utrzymywali w tajemnicy od niemal roku. Fani zaczęli mieć już jakieś podejrzenia:

Sporo osób to zauważyło na Instagramie: Dlaczego nakładasz obiad na trzy talerze a nie cztery?

Okazuje się, że Grzegorz rzadko bywał w domu. Teraz postanowili wyznać dlaczego.

Niedawno fani zachwycali się zdjęciem Anny Bardowskiej, które powstało podczas jej spaceru z mężem. Bardowscy uchodzą za idealne małżeństwo. Zdobyli popularność w "Rolnik szuka żony" i chętnie dzielą się swoją codziennością. Co za tym idzie, ciężko im utrzymać pewne rzeczy w tajemnicy. Jedną z nich ukrywali niemalże rok:

Ten rok był dla nas bardzo trudny w kontekście małżeńskim, bo mój mąż zaczął zajmować się jeszcze innym tematem, też powiązanym z rolnictwem ale bardzo dużo go nie było w domu.

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" przyznaje, że trudno było utrzymać sekret męża w tajemnicy. Zdecydowali się nie mówić o tym głośno z kilku powodów: