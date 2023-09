Magdalena Pieczonka wie, jak przyciągnąć wzrok! Gwiazda pojawiła się na czerwonym dywanie podczas corocznej imprezy Party Fashion Night. Zaprezentowała się w kolorach ziemi, które idealnie podkreśliły jej urodę. Zobaczcie zdjęcia! Party Fashion Night: Magdalena Pieczonka w kreacji eksponującej szczupłą sylwetkę We wtorkowy wieczór na Party Fashion Night zjawiła się cała plejada znanych gwiazd, które uwielbiają modę. Na czerwonym dywanie królował kolor czarny, przeźroczystości oraz mnóstwo cekinów. Oliwia Bieniuk postawiła na niezwykle kobiecą kreację , która podkreśliła jej urodę. Za to Doda zaskoczyła elegancką stylizacją z ogromnymi wycięciami po bokach. Magda Pieczonka postawiła na garnitur, który jest najsilniejszym trendem ostatnich sezonów. Gwiazda założyła do niego krótki top, który odsłonił jej umięśniony brzuch. Zobaczcie, jak się zaprezentowała. Zobacz także: Maria Dębska w ultra zmysłowej sukience! Muza Paprocki & Brzozowski wystąpiła w asymetrycznej kreacji Pieczonka założyła luźne spodnie garniturowe z ogromnymi kieszeniami oraz koszulę zamiast marynarki. Krótki top nadał całości lekkości, a złote dodatki w postaci masywnego łańcucha na szyi oraz zegarka podkreśliły elegancki i wieczorowy charakter looku. Do stylizacji w stylu safari idealnie pasuje rozświetlony makijaż z przydymioną kreską na oku oraz klasyczne fale. Zobaczcie jeszcze więcej zdjęć Magdy Pieczonki z Party Fashion Night 2022. Co myślicie o jej stylizacji?