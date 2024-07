Magda Steczkowska jest podobna do Agaty Dudy, żony prezydenta Andrzeja Dudy. Przynajmniej według internautów, według których panie mają podobne rysy twarzy oraz identyczną figurę. I chociaż jeszcze przed wakacjami Magda Steczkowska w jednym z tabloidów twierdziła, że ona sama nie widzi tego podobieństwa i apelowała o to, żeby media dały jej spokój, w rozmowie z Dzień Dobry TVN przyznała, że nawet jej rodzina myli ją z Pierwszą Damą.

Dla mnie to jest komplement, przecież pani prezydentowa jest bardzo piękną kobietą, kobietą z klasą. Ja nie wiem czym tu się martwić, chyba należy się cieszyć bo chyba jest ode mnie starsza więc jak ja mam tak wyglądać w przyszłości to ja się na to bardzo ciesze. Jak mój maż zobaczył zdjęcia to mówi "Nie no po prostu jesteście bardzo podobne" ale to nic- moja najmłodsza córka zobaczyła panią prezydentową w telewizji i mówi "o mama!".

Siostra Justyny Steczkowskiej zdementowała przy okazji plotki, na temat tego, że przefarbowała swoje włosy na różowy kolor po to, żeby przestać przypominać Agatę Dudę.

Z tym różem... Jakby tak portale miały chwile czasu i prześledziły, że ja róż miałam dużo wcześniej zanim pani prezydentowa została prezydentową, to by takich bardzo dziwnych plotek nie tworzyły. Ale ja i tak przy tym różu pozostanę chociaż nie na długo dlatego, że musiałabym go robić co tydzień, a nie mam tyle cierpliwości, więc jak się zmywa to mam blond i koniec.

Magda Steczkowska to niejedyna osoba do której żona prezydenta jest porównywana. Ostatnio Monika Olejnik w jednym z wywiadów stwierdziła bowiem, że Agata Duda przypomina jej Claire Underwood z serialu "House of Cards".

