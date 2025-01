Magda Steczkowska to jedna z najbardziej aktywnych polskich wokalistek na mediach społecznościowych, która jest w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Jak każda ze znanych osób publicznych musi również liczyć się z hejterami. W jednym z nowszych wpisów piosenkarka zabrała w głos w sprawie operacji plastycznych.

Magda Steczkowska to polska piosenkarka, autorka tekstów i wokalistka, znana głównie z działalności muzycznej w różnych projektach. Jest siostrą Justyny Steczkowskiej, jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek. Magda wraz z mężem, Piotrem Królikiem, utworzyli w 2001 roku zespół Indigo. W swoim dorobku ma kilka albumów solowych i wspólnych projektów muzycznych. Wzięła udział w takich programach jak "Azja Express" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Zobacz także: Rywalizacja o popularność? Siostry Steczkowskie ucięły wszelkie spekulacje jednym zdjęciem!

Magda może pochwalić się ogromnym gronem wielbicieli, którzy uwielbiają jej poczucie humoru i dystans, zwłaszcza na social mediach. Jednak i tam zdarzają się momenty, kiedy trzeba ostro zareagować, zwłaszcza na hejt. Niedawno jedna z internautek postanowiła skomentować wygląd wokalistki oraz jej rodziny, pisząc: "Steczkowscy mają nieładne nosy, jesteś po operacji plastycznej". Steczkowska nie puściła płazem tych słów. Jest niezwykle zdumiona tym, że niektórzy bez problemu w taki sposób komentują czyjś wygląd: