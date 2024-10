Elżbieta Zającówna zrezygnowała z kariery aktorskiej z powodu ciężkiej choroby. Wycofała się z życia publicznego i nie udzielała się w sieci. Jednak od czasu do czasu bywała dla ważnych dla siebie wydarzeniach. Ostatni raz publicznie pojawiła się w 2022 roku podczas 30-lecia Kwartetu Rampa. Innym razem do zdjęć pozowała z ukochanym mężem oraz córką. Oto ostatnie zdjęcia Elżbiety Zającówny.

Ostatnie zdjęcia Elżbiety Zającówny

Elżbieta Zającówna zmarła w wieku 66 lat. Informację o jej śmierci przekazał Związek Artystów Scen Polskich. Nie jest tajemnicą, że aktorka ciężko chorowała. Przez lata walczyła z chorobą von Willebranda, która jest jedną z najczęstszych chorób wrodzonych krzepnięcia krwi. To przekreśliło jej marzenia o karierze sportowczyni. Zaczęła spełniać się w aktorstwie i szybko stała się ulubienicą Polaków. Jednak u szczytu kariery musiała zrezygnować i z tego w powodu swojego stanu zdrowia. Elżbieta Zającówna nie ukrywała, że choruje. W jednym z wywiadów dla Vivy! mówiła: "Kiedy poważnie zachorowałam, zrozumiałam, co jest w życiu najważniejsze. Zmieniło się moje podejście do zawodu. Powiedziałam sobie, że nie będę umierać na scenie". Chociaż chroniła swoją prywatność, nie udzielała zbyt wielu wywiadów to od czasu do czasu pojawiła się publicznie. Ostatnie zdjęcia Elżbiety Zającówny zostały zrobione w grudniu 2022 roku podczas koncertu "Sweet Sixty, czyli słodka sześćdziesiątka" z okazji 30-lecia działalności artystycznej Kwartetu Rampa. Elżbieta Zającówna pojawiła się na scenie.

Wojciech Olkuśnik/East News

W 2021 roku Elżbieta Zającówna wraz z córką Gabrielą pojawiły się na premierze książki Krzysztofa Jaroszyńskiego, ukochanego męża aktorki, z którym spędziła ponad 40 wspólnych lat. Aktorki nie opuszczał dobry humor, a do zdjęć pozowała ze swoim niezapomnianym uśmiechem. Taką ją zapamiętamy.

Pawel Wodzynski/East News

Trudno się pogodzić z odejściem Elżbiety Zającówny. Miała tylko 66 lat, zaledwie kilka miesięcy temu świętowała swoje urodziny. W pamięci tysięcy Polaków zostanie zapamiętana nie tylko z dobrego serca, jakie miała i działalności m. in. dla Fundacji Polsat, ale również ze swoich niezapomnianych ról. Natalią z "Vabank" oczarowała nawet przyszłego męża. Pracę na planie "Vabank" wspomniała także Beata Tyszkiewicz, która zabrała głos po śmierci Elżbiety Zającówny, mówiąc: "Pozostała mi w pamięci jako nasza ''przynęta'' z ''Vabanku''.

W pamięci fanów zostanie zapamiętana również jako kultowa Hanka Trzebuchowska z "Matki, żony i kochanki", czy Strażniczka mężczyzn Zajaconna z "Seksmisji". Na ten moment jeszcze nie są znane szczegóły pogrzebu Elżbiety Zającówny.

