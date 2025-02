Nie da się ukryć, że Justyna Steczkowska dynamicznie rozwija swoją karierę zawodową. Po wygranych preselekcjach Steczkowska już zaczyna przygotowania do Eurowizji 2025. We wszystkich aktywnościach Justynę wspiera ją mąż Maciej Myszkowski, a także ich dzieci. Jak obecnie wyglądają synowie i córka diwy? Czym się zajmują? Zobaczcie!

Leon Myszkowski, urodzony 1 września 2000 roku, jest najstarszym synem Justyny Steczkowskiej i Macieja Myszkowskiego. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie różnymi dziedzinami sztuki i mediów. Początkowo pasjonował się kulinariami, prowadząc bloga oraz kanał na YouTube, gdzie dzielił się przepisami i poradami kulinarnymi. Jednak z czasem jego zainteresowania skierowały się ku muzyce. Obecnie Leon działa jako DJ i producent muzyczny. W 2022 roku wspólnie z Justyną Steczkowską nagrał utwór "Now", który zaprezentowali podczas 59. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Leon ma swoją agencję koncertową. Prywatnie jest związany z Ksenią Ngo, z którą pojawia się na różnych wydarzeniach publicznych. Mimo młodego wieku, Leon Myszkowski konsekwentnie rozwija swoje pasje, łącząc doświadczenia z różnych dziedzin sztuki i mediów.

Leon Myszkowski, najstarszy syn Justyny Steczkowskiej i Macieja Myszkowskiego, wraz ze swoim młodszym bratem Stanisławem, aktywnie uczestniczą w polskich programach telewizyjnych. Obaj bracia wzięli udział w trzecim sezonie programu "Nasi w mundurach", emitowanym na antenie TTV. Po zakończeniu przygody z "Nasi w mundurach", bracia Myszkowscy gościnnie dołączyli do obsady popularnego programu "Gogglebox. Przed telewizorem". W tym formacie uczestnicy komentują aktualne programy telewizyjne, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i poczuciem humoru. Debiut Leona i Stanisława w "Gogglebox" spotkał się z pozytywnym odbiorem widzów, którzy docenili ich naturalność i braterską chemię na ekranie.

Justyna Steczkowska jest dumna ze swoich synów i ich rozwijającej kariery telewizyjnej. W naszym wywiadzie wyjawiła prawdę:

Stanisław Myszkowski, urodzony w lipcu 2005 roku, jest młodszym synem Justyny Steczkowskiej i Macieja Myszkowskiego. Od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie muzyką, ucząc się gry na fortepianie w szkole muzycznej w Grodzisku Mazowieckim. W maju 2022 roku miał okazję akompaniować swojej matce podczas koncertu Fundacji Polsat, wykonując utwór "Moon River" z filmu "Śniadanie u Tiffany'ego".

Oprócz pasji muzycznej, Stanisław rozwijał swoje zainteresowania kulinarne. Uczęszczał do technikum gastronomicznego, planując dalszą edukację w dziedzinie żywienia. W wywiadach wspominał o możliwości udziału w programie "MasterChef", co sugeruje jego poważne podejście do kariery kulinarnej.

W 2024 roku Stanisław zadebiutował publicznie na premierze filmu "Back to Black. Historia Amy Winehouse", pojawiając się na czerwonym dywanie z partnerką. To wydarzenie zwróciło uwagę mediów na jego życie prywatne, które dotychczas pozostawało w cieniu.

Helena Myszkowska, urodzona w sierpniu 2013 roku, jest najmłodszą córką wokalistki. Po latach Steczkowska zdradziła, że córkę urodziła poprzez "poród lotosowy".

Wkrótce Helenka skończy 12 lat. Rodzice starają się chronić jej prywatność, dlatego informacje na temat Heleny są ograniczone. Wiadomo jednak, że dziewczynka rozwija swoje pasje artystyczne, w tym akrobatykę. W maju 2023 roku Helena Myszkowska, najmłodsza córka Justyny Steczkowskiej i Macieja Myszkowskiego, przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej. Uroczystość miała charakter rodzinny, a obecność najbliższych podkreślała jej wyjątkowość.

Ponadto, Helena jest często porównywana do swojej matki ze względu na uderzające podobieństwo. W mediach pojawiły się zdjęcia ukazujące, jak bardzo córka przypomina Justynę Steczkowską. Na ten moment jest jeszcze zbyt mała, by móc stwierdzić czy będzie obracać się w medialnym świecie, a może pójdzie zupełnie inną drogą.

Kilka miesięcy temu wyszło na jaw, że Justyna Steczkowska kupiła Leonowi, Staśkowi i Heli mieszkania. Tłumaczyła to tym, że ona za młodu musiała martwić się o to, gdzie będzie mieszkać i nie chce takiego losu dla swoich pociech.

Uważam, że taki hart ducha może nie był potrzebny. Żeby człowiek się martwił, chudnął z braku jedzenia. Przetrwałam to wszystko, ale nie mam absolutnie do nikogo pretensji. Oczywiście, że to mnie zahartowało, ale swoim dzieciom daliśmy coś, żeby miały lepszy start. To przede wszystkim to, że mają gdzie mieszkać i mają swój kąt oprócz swojego własnego domu, było dla nas ważne. Mogą sobie z tym zrobić to, co chcą. Mogą spieniężyć ten majątek. Zawsze mają gdzie się podziać.

- mówiła w rozmowie z Faktem.