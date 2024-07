Agata Duda polską Claire Underwood? Tak twierdzi Monika Olejnik! Dziennikarka oceniła żonę prezydenta na łamach magazynu „Pani”. Według Olejnik Agata Duda swoim wyglądem przypomina bohaterkę słynnego serialu "House of Cards" i jest pod jej ogromnym wrażeniem.

Myślę, że jej wygląd i sposób zachowania przysłużyły się zwycięstwu męża. Przypomina Claire Underwood z serialu "House of Cards", choć mam nadzieję, że tylko zewnętrznie.

Monika Olejnik nie jest pierwszą osobą, która zauważyła podobieństwo Agaty Dudy do serialowej Claire. Media dość często porównują żonę Andrzeja Dudy do tej bohaterki. Ma podobny styl ubierania, identyczną blond fryzurę i musimy przyznać, że na oficjalnych spotkaniach, u boku prezydenta, prezentuje się świetnie. Tak też było podczas podróży pary prezydenckiej do Londynu. Pierwsza dama pokazała się wówczas w śliwkowej sukience za kolano i w czarnym toczku.

Wygląda więc na to, że Monika Olejnik, która uwielbia bawić się modą docenia stylizacje i wygląd Agaty Dudy.

