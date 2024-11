Patrycja Markowska to polska piosenkarka, autorka tekstów i osobowość medialna. Jest córką Grzegorza Markowskiego, wokalisty legendarnego zespołu rockowego Perfect. Patrycja odniosła sukces jako solistka, wydając liczne albumy i zdobywając popularność dzięki hitom takim jak "Świat się pomylił", czy "Jeszcze raz". Markowska przez lata była związana z aktorem Jackiem Kopczyńskim, a owocem ich relacji jest syn Filip.

Patrycja Markowska raczej stara się chronić swojej prywatności. Tak też było tym razem. Po rozstaniu z Jackiem Kopczyńskim piosenkarka związała się z tajemniczym mężczyzną, o którym nie wiele było wiadomo. Wczoraj natomiast media obiegła niezwykle pozytywna informacja o tym, że Markowska i jej ukochany parę miesięcy temu wzięli ślub. Piosenkarka pochwaliła się informacją o ceremonii podczas wtorkowej premiery nowego utworu.

Nigdy w życiu nie miałam tyle miłości co w piosence 'Miłość, Wiara, Nadzieja', bo pierwszy raz mogę się pochwalić, że wzięłam ślub! Że wypełnia mnie miłość — to jest dla mnie bardzo ważne słowo, ono się zawsze przeplatało w mojej twórczości. Bez miłości nie byłoby muzyki, bez muzyki nie byłoby miłości

Nigdy w życiu nie miałam tyle miłości co w piosence 'Miłość, Wiara, Nadzieja', bo pierwszy raz mogę się pochwalić, że wzięłam ślub! Że wypełnia mnie miłość — to jest dla mnie bardzo ważne słowo, ono się zawsze przeplatało w mojej twórczości. Bez miłości nie byłoby muzyki, bez muzyki nie byłoby miłości

Mąż Patrycji Markowskiej ma na imię Tomasz. Na Instagramie piosenkarki wielokrotnie pojawiały się jego kadry, lecz na niektórych zdjęciach nie było widać jego twarzy, a na innych oprócz pary były także inne osoby, a sam Tomasz nie był oznaczany na fotografiach. Doszliśmy do tego, że mężczyzna jest właścicielem warszawskiej restauracji Hygge.

Zobacz także: Maciej Pela zareagował na słowa Kaczorowskiej u Wojewódzkiego. Wyjawił wszystko

Teraz Tomasz można zobaczyć nie tylko na Instagramie u Patrycji Markowskiej, ale także w jej nowym teledysku, który wyszedł właśnie dzisiaj. Klip do piosenki "Miłość, Wiara, Nadzieja" został nagrany w Berlinie i widzimy na nim Patrycję i Tomasza.

Długo wyczekiwana premiera pierwszego singla „MIŁOŚĆ WIARA NADZIEJA” z nowej płyty Obłęd. Wczoraj ukazały się informacje o ślubie. Nie zaprzeczamy :) Miłość przeplatala się z muzyką w moim życiu od zawsze. Inspirowaliśmy się z Tomkiem nawzajem, dlatego zaprosiłam go do tego klipu. Piszcie co sądzicie. Idzie nowe!

- czytamy na profilu Patrycji Markowskiej.