Magda Gessler to jedna z największych osobowości telewizyjnych w Polsce. Dzięki "Kuchennym rewolucjom" w którym pomaga upadającym restauracjom, stała się gwiazdą, budzącą zainteresowanie mediów. Kilka dni temu jeden z tabloidów opublikował informację, że Gessler nie jest zadowolona ze swojej figury, dlatego połknęła tasiemca. Sprawa szybko została wyjaśniona przez samą zainteresowaną, która zapowiedziała, że prawdopodobnie sprawa będzie miała swój finał w sądzie. Przypomnijmy: Gessler skomentowała plotki o tasiemcu: "Zdecydowałam się na..."

Jeśli sprawa faktycznie trafi na wokandę, to będzie to kolejna już sytuacja w której Gessler będzie musiała domagać się przeprosin w ten właśnie sposób. W środę ruszył bowiem proces wytoczony przez gwiazdę TVN portalowi Wirtualna Polska. Domaga się ona przeprosin i zapłaty 20 tysięcy złotych, ponieważ poczuła się urażona zamieszczoną tam informacją na temat swojej tuszy i stanu zdrowia. Reprezentuje ją kancelaria Romana Giertycha.

Pod koniec listopada 2013 roku, na stronach Wirtualnej Polski pojawiła się informacja, z której można było wywnioskować, że Gessler powinna zrzucić przynajmniej 15 kilogramów dla własnego dobra. To tak zabolało restauratorkę, że już w grudniu złożono pozew.



To, co napisano na temat pani Magdaleny, to w naszej ocenie informacja nieprawdziwa i niepoparta żadnymi dowodami. Uważamy, że naruszono w ten sposób dobra osobiste naszej klientki oraz jej mamy. - mówi "Gazecie Wyborczej" Agnieszka Błażowska, która reprezentuje Gessler przed sądem.