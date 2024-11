Maffashion i Michał Danilczuk od kilku miesięcy są na językach fanów. Teraz blogerka podsyciła plotki o ich romansie i wyjawiła, że najbliższe dni spędzi w towarzystwie Michała. Julia nagrała InstaStory z lotniska, a na nagraniu fani mogli dostrzec tancerza! Gdzie tym razem wylecieli?

Program "Taniec z Gwiazdami" właśnie dobiegł końca, a uczestnicy w końcu mają więcej czasu dla siebie i swoich bliskich. Ostatecznie program wygrała Vanessa Aleksander, która zachwyciła swoim tańcem całą Polskę! Wielu widzów bacznie obserwowało rozwój Majki Jeżowskiej, która odpadła w półfinale show. Tanecznym partnerem wokalistki był Michał Danilczuk, który największą rozpoznawalność zyskał w ubiegłej edycji, gdy tańczył z Maffashion. To tam ich drogi się połączyły i tworzą zgrany duet przyjaciół, którzy wspierają się i kibicują w zawodowych oraz prywatnych aktywnościach.

O romansie Maffashion i Michała Danilczuka mówi się już od kilku miesięcy, jednak ostatnią relacją na InstaStory Maffashion maksymalnie podsyciła te plotki. Okazuje się, że tancerz zrobił dla niej wyjątkową niespodziankę i na urodziny kupił jej bilety na koncert wokalisty, którego muzyka podoba się blogerce!

7,8 miesięcy temu, czyli przy jakimś czwartym, piątym odcinku TzG pokazałam Michałowi tego kolesia, który genialnie śpiewa(...) no i mówię, że chciałabym polecieć na jego koncert, że w ogóle to nie jest styl muzy, który słucham na co dzień, ale jestem oszołomiona(...) i wyobraźcie sobie, że na moje urodziny Michał zrobił mi niespodziankę i pokazuje mi bilety na koncert i mówi- no to zobaczysz go! Mega!

- mówiła Maffashion.