Papież Franciszek zmarł w wieku 88 lat. Jego ostatnie pożegnanie przebiegało w zupełnie inny sposób niż wcześniejsze ceremonie pogrzebowe papieży. Jego ciało nie zostało wystawione na tradycyjnym katafalku, lecz spoczęło w trumnie, zgodnie z jego własnym życzeniem. To nie wszystko! Papież Franciszek szczegółowo opisał w testamencie kilka ważnych dla niego próśb. Jedna z nich właśnie została spełniona i patrzy na to cały świat.

Nietypowy pochówek papieża Franciszka

Jednym z najbardziej symbolicznych gestów związanych z pochówkiem papieża Franciszka była decyzja o założeniu mu czarnych, znoszonych butów zamiast tradycyjnych czerwonych pantofli papieskich. Te buty nosił przez większość swojego życia jako papież i nie chciał z nich rezygnować nawet po śmierci. Ten gest miał podkreślić jego przywiązanie do skromności i codzienności, jaką prezentował przez cały swój pontyfikat.

Zamiast utrzymać wielowiekowe rytuały, papież Franciszek jeszcze za życia zaplanował bardziej skromny i uproszczony pochówek. Wystawienie ciała w trumnie, rezygnacja z katafalku oraz wybór butów odbiegających od papieskiego dress code'u to wyraźny sygnał o jego podejściu do urzędu, jaki pełnił – z dala od pompy i przepychu. Co więcej, papież Franciszek poprosił też, aby jego grób był skromny:

Grób ma być w ziemi, prosty, bez szczególnego zdobienia i z jedynym napisem: Franciscus pisał Franciszek w testamencie

fot. by Pool Vaticano/Shutterstock (by Mario Tama/Getty Images)

Miejsce pochówku papieża Franciszka

Po wystawieniu ciała w kaplicy Domu Świętej Marty w Watykanie, a następnie w Bazylice Świętego Piotra, gdzie wierni mogą oddać hołd zmarłemu papieżowi, zaplanowano pogrzeb w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. To miejsce również nie zostało wybrane przypadkowo – papież Franciszek wielokrotnie odwiedzał tę bazylikę i darzył ją szczególnym sentymentem.

Proszę, aby moje doczesne szczątki spoczęły w oczekiwaniu na dzień zmartwychwstania w Papieskiej Bazylice Matki Bożej Większej. Pragnę, aby moja ostatnia ziemska podróż zakończyła się w tym prastarym sanktuarium maryjnym, do którego udawałem się na modlitwę przed i na zakończenie każdej podróży apostolskiej, by zawierzyć ufnie moje intencje Matce Niepokalanej i podziękować jej za łagodną i macierzyńską troskę - napisał papież Franciszek w swoim testamencie

