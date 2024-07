Sylwia i Jan Dąbrowscy razem z córeczkami wybrali się na urlop w ciepłe kraje i regularnie pokazują swoim fanom kadry z rodzinnego wyjazdu. Tym razem to nowe fotki na profilu influencerki zwróciły szczególną uwagę internautów. Całą uwagę skradły bowiem pociechy Sylwii i Jana! Fani nie mogli również przejść obojętnie obok jednej rzeczy. Od razu pojawiła się lawina komentarzy!

Sylwia Przybysz pokazała urocze zdjęcie córeczek

Sylwia i Jan Dąbrowscy to jedna z najbardziej lubianych par młodego pokolenia. Zakochani są ze sobą już od ponad 6 lat, a od 2022 roku są także małżeństwem. Para doczekała się również trzech córeczek - Poli, Neli i Jaśminki.

Sylwia i Jan chętnie relacjonują swoje życie w sieci i na bieżąco dzielą się kadrami z ich życia rodzinnego. W ostatnich dniach małżonkowie pokazują piękne zdjęcia z rajskich wakacji, a tym razem szczególną uwagę fanów przykuły nowe fotki dwóch starszych pociech pary, które pojawiły się na Instagramie Sylwii Przybysz.

Instagram/Sylwia Przybysz

Pola i Nela rozczuliły fanów i w komentarzach pod postem szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i komplementów od internautów.

Dziewczynki są przeurocze

Jakie słodziaki

Śliczne - komplementują fani

Instagram/Sylwia Przybysz

To jednak nie wszystko, bo fani zwrócili też uwagę na pewien szczegół. Mowa o niesamowitym podobieństwie Poli do mamy, a Neli do taty.

Najstarsza identyczna jak mama. Prześliczna

Nela to cały Janek

Mniejsza czysty tata, a większa identyko mama - piszą fani

Też tak uważacie? Sylwii i Janowi Dąbrowskim oraz ich córeczkom życzymy udanego wypoczynku na rajskich wakacjach!

