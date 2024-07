Julia Kuczyńska to jedna z najpopularniejszych blogerek modowych w Polsce. Jej popularność nie ogranicza się już tylko do internetu, ale coraz częściej widujemy ją też na salonach i w telewizji. Przypomnijmy: Maffashion u Kuby Wojewódzkiego

Nagłe zainteresowanie osobą Maffashion sprawiło, że świeżo upieczona gwiazda zaczęła szukać menadżera, który mógłby odciążyć ją w części obowiązków, szczególnie tych biznesowych (zobacz: Maffashion twarzą światowej marki). W rozmowie z AfterParty.pl Kuczyńska zdradziła, iż zgłosiło się do niej wielu chętnych, ale większość z nich miała na nią pomysły, z którymi zupełnie się nie utożsamia:



Wszystko robię sama, nie lubię być od kogoś zależna, ale czasem przydałby się ktoś, kto pomoże i odciąży mnie od sfery blogowej "biznesowej", "administracyjnej", abym była w stanie to wszystko ogarnąć i abym nie zwariowała. Zdarza się, że ilość telefonów, maili, pytań, propozycji, rzeczy do zrobienia w jednym dniu jest tak ogromna, że wybucham i np. desperacko piszę na Facebooku, że poszukuję menadżera. Mam takie momenty. Kiedy pierwszy raz tak napisałam, zgłosiło się bardzo dużo chętnych. Wszystkie osoby, które się odezwały po moim "apelu" chciały zrobić ze mnie już totalny produkt i mówić, na jaką imprezę mam iść, z kim mam współpracować, co reklamować... tyle, że nie o to chodzi. Były nawet propozycje aby zrobić ze mnie aktorkę czy piosenkarkę (śmiech) - wyznała w rozmowie z nami.