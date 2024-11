Wzruszył mnie komentarz Michała Danilczuka pod zdjęciem Maffashion. Słodko?

Michał Danilczuk i Maffashion od kilku miesięcy mierzą się z komentarzami na temat ich rzekomego romansu. Mimo że para do tej pory nie potwierdziła swojego związku to co chwilę pojawiają się sygnały świadczące o ich zażyłej więzi. Teraz Michał Danilczuk skomentował najnowszy post Maff słowami, które zapierają dech w piersi. Cudowne!