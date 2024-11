W rozmowie z Maffashion poruszyliśmy temat zatrzymania jednego z najpopularniejszych youtuberów. Co sądzi o zamieszaniu wokół Buddy?

W połowie października Kamil L. znany jako Budda oraz jego partnerka Aleksandra K. posługująca się pseudonimem Grażynka i osiem innych osób zostało zatrzymanych przez CBŚP i usłyszeli poważne zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem uczestnictwa w grach losowych, wystawianiem nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. Sprawa wywołała w mediach niemałe poruszenie i wciąż wypływają na światło dzienne nowe fakty. Ostatnio wyszło na jaw, że skarb państwa na "przekrętach" Buddy mógł stracić aż 60 milionów złotych! Decyzją sądu youtuber i jego ukochana, mają pozostać w areszcie tymczasowym do 11 stycznia przyszłego roku. Zapytaliśmy Julię "Maffashion" Kuczyńską, co myśli o całej tej sprawie.

Uważam, że dopóki sprawa nie zostanie rozstrzygnięta - nie zostanie przesądzone o winie, bądź braku, no to nie ma jakby co, samemu wydawać osądu i samemu się czymś sugerować

- odpowiedziała.