Nieco ponad rok temu związek Agnieszki Szulim i Macieja Żakowskiego był tematem numer jeden w kolorowej prasie. Para regularnie miała na karku paparazzi i raczej niechętnie pokazywała się razem na salonach. Tuż przed wakacjami związek się rozpadł i była to podobno decyzja dziennikarki. Przypomnijmy: Kulisy rozpadu związku Szulim: To ona zostawiła faceta. Miała swoje powody

Reklama

Agnieszka po rozstaniu znalazła pocieszenie w ramionach Piotra Woźniaka-Staraka i teraz to on jest na celowniku tabloidów, które niestrudzenie informuja o jego relacji z gwiazdą TVN. A jak radzi sobie Żakowski? Jedno jest pewne - raczej nie rozpacza. Restaurator ma teraz powody do świętowania - lokale, których jest współwłaścicielem, radzą sobie świetnie i są jednymi z najpopularniejszych w stolicy.

Tajemnicą sukcesu restauracji są dwie rzeczy: po pierwsze to, w jaki sposób jedzenie wkomponowane jest w koncept i atmosferę. I ten klimat objawia się we wszystkich szczegółach: od języka, jakim napisana jest karta, po muzykę w danym lokalu. A druga rzecz, to jest ciężka praca i ona tylko wtedy przynosi efekty, kiedy jest pełna pasji, nieprzypadkowa - zapewnia w rozmowie z lifestyle.newseria.pl Maciej.

Jeszcze w listopadzie Żakowski ma zamiar otworzyć czwartą już restaurację w Warszawie, tym razem przy pl. Konstytucji. Wiąże z nią spore nadzieje.

Wiąże się to z wielkim wyzwaniem. To jest plac, który przysnął. Jest placem przejezdnym, zaniedbanym, parkingowym, tymczasem zasługuje na to, żeby być pełnym życia, naprawdę gastronomicznym i kulturalnym sercem Warszawy. Myślę, że nasz lokal może być początkiem zmian w tej okolicy - wyznaje z nadzieją Żakowski.

Restaurator nie ukrywa, że jest wielki fanem Magdy Gessler, z którą prywatnie się przyjaźni. Zaznacza, że gwiazda wiele go nauczyła.

Przyjaźnię się z Magdą Gessler chyba już 15 lat i dużo do mojego życia wniosła. Mówię tu o sposobie myślenia, konstrukcji konceptu restauracyjnego, atmosfery. Uczyłem się też z „Kuchennych Rewolucji”. One pokazują, że gastronomia to zespół, emocje i relacje między ludźmi - podkreśla.

Jesteście klientami lokalów prowadzonych przez Żakowskiego?

Zobacz także

Zobacz: Okradziono restaurację chłopaka Szulim! Co zginęło?

Reklama

Agnieszka Szulim i Maciej Żakowski: