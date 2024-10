Maciej Pela po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską nie zabrał jeszcze głosu w sprawie ich rozwodu, ale poinformował o innym ważnym fakcie ze swojego życia. Okazuje się, że szykuje się wielki powrót i Maciej Pela wraca do korzeni. Po tym, jak na świecie pojawiły się córki pary tancerz zrezygnował z kontynuowania kariery, a teraz zapowiada wielki powrót. Maciej Pela nie ukrywa, że to dla niego bardzo budujące.

Maciej Pela po rozstaniu przekazał nowinę

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela do niedawna uchodzili za idealną parę, podobnie zresztą jak Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel, dlatego oba rozstania odbiły się szerokim echem w mediach. Na Instagramie aktorki i tancerza pojawiały się piękne zdjęcia i rodzinne obrazki, a Agnieszka Kaczorowska w śniadaniówkach chętnie opowiadała o tym, jak udaje im się tworzyć tak udany związek. Tymczasem zaledwie kilka dni temu serwis Pudelek poinformował o rozstaniu pary, co było ogromnym zaskoczeniem dla fanów gwiazdy serialu "Klan". Internauci nie mają wątpliwości, że to Maciej Pela podjął ostateczną decyzję w sprawie rozstania z Kaczorowską. Z instagramowego konta tancerza zniknęły wspólne zdjęcia pary i wygląda na to, że każde z ich zaczęło już nowy rozdział swojego życia. Tymczasem Maciej Pela właśnie ogłosił powrót do korzeni i wraca do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży:

Dostałem wczoraj dużo wiadomości, że to super, że wracam do prowadzenia zajęć. Dziękuję za miłe słowa, dla mnie powrót do pracy z młodzieżą jest bardzo budujący pisze Maciej Pela w mediach społecznościowych.

Instagram/maciek.pela

Para do tej pory nie zdecydowała się na wydanie oświadczenia w sprawie rozstania i jak twierdzi informator "Plotka" czekają na ustalenia prawników i wtedy dopiero ogłoszą zakończenie ich małżeństwa. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela podzielili się opieką nad córkami, ale czekają też na oficjalne ustalenia w tej sprawie. Wygląda na to, że para chce sformalizować rozstanie i dopiero wtedy być może zabiorą głos.

Na razie nieformalnie podzielili się opieką nad dziećmi. Teraz czekają, aż wszystko będzie na papierze. Ustalili, że do czasu, jak ich rozstaniem nie zajmą się prawnicy, nie podzielą majątku itp., nie będą niczego komentować ze względu na dobro córek. Ten układ na razie im pasuje i się sprawdza, choć każdego świerzbi język. Zdają sobie sprawę, że jakby się wyłamali, to potem by mieli pod górkę, a tego nie chcą wyznał informator serwisu Plotek.

Pawel Wodzynski/East News

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela poznali się w 2017 roku, kiedy tancerz pojawił się na rozmowie kwalifikacyjnej w szkole aktorki. Zaledwie po czterech miesiącach znajomości zdecydowali się na zaręczyny, a ich ślub we Włoszech był wielkim wydarzeniem. Niedługo potem para została rodzicami dwóch córek: Emilii i Gabrysi. Teraz mimo rozstania chcą uniknąć kontrowersji ze względu na dobro dzieci, które są prawdziwym oczkiem w ich głowach. Sądzicie, że ostatecznie zdecydują się wydać oświadczenie w sprawie rozstania?