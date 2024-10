To już kolejne tak głośne rozstanie w polskim show-biznesie w ostatnim czasie! Po medialnych doniesieniach o zakończeniu małżeństwa Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, teraz okazuje się, że po rozwodzie jest też Monika Mazur. Były mąż aktorki serialu "Na sygnale" wydał oświadczenie i nie tylko zdradził, że jesienią wzięli rozwód, ale wyjawił też powody ich rozstania. To wyznanie może szokować!

Monika Mazur ma na swoim koncie role w kilku serialach, jak m.in. "Ojciec Mateusz", "Galeria" czy "Pierwsza miłość", ale ogromną rozpoznawalność przyniósł jej udział w produkcji Telewizji Polskiej "Na sygnale", gdzie od lat wciela się w postać ratowniczki medycznej Martyny. Prywatnie Monika Mazur od 11 lat była związana z Tomaszem Chrapustą. Pięć lat temu, dokładnie 27 lipca 2019 we Wrocławiu para wzięła ślub, a panna młoda zachwycała w sukni od Macieja Domańskiego.

Od jakiegoś czasu w mediach pojawiały się jednak spekulacje na temat kryzysu w małżeństwie Moniki Mazur, ale aktorka nie komentowała tych doniesień. Wiosną 2023 magazyn "Rewia" informował, że Mazur i Chrapusta przygotowują się do rozwodu po próbach ratowania swojego związku. Teraz głos zabrał sam były już partner aktorki i Tomasz Chrapusta (Wolentarski) poinformował, że jesienią rozwiedli się:

W związku z publikacjami na temat mojego prywatnego życia i przedstawianiu w nich rzeczywistości alternatywnej do prawdy nie mogę nie odnieść się do mojego związku z Moniką Mazur i rozwodu, do którego doszło tej jesieni

napisał na Instagramie były mąż Moniki Mazur