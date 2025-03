O Macieju Kurzajewskim kolorowa prasa rozpisuje się regularnie od lat. Szczególnie głośno zrobiło się o nim za sprawą związku z Katarzyną Cichopek, a oliwy do ognia dolewała tylko jego była żona. On sam niewiele mówi o życiu prywatnym i skupia się na ciągłym rozwijaniu swojej kariery. Ostatnio mogliśmy oglądać go w "Tańcu z gwiazdami", ale niestety, jego walka o Kryształową Kulę zakończyła się już w drugim odcinku. Co teraz porabia?

Reklama

Maciej Kurzajewski wreszcie mógł wrócić do ulubionej aktywności

W pierwszym odcinku 16. edycji "Tańca z gwiazdami" produkcja okazała się łaskawa i wszystkie pary awansowały dalej. W drugim nie było już tak przyjemnie i jako pierwszy duet format musieli opuścić Maciek Kurzajewski i Lenka Klimentowa. Fani co prawda trzymali za nich kciuki i doceniali starania prezentera, ale finalnie i to nie wystarczyło.

Jak się jednak okazuje, Kurzajewski nie opłakuje zbytnio programu i wcale nie narzeka na nudę! Na InstaStory pochwalił się, że odpadnięcie z show pozwoliło mu wrócić do ukochanej aktywności, czyli biegania.

Co robię, kiedy nie tańczę? Biegam! Pierwszy raz od sześciu tygodni! Wielka radocha

Zobacz także: Tak Pela dowiedział się o rozstaniu z Kaczorowską. Nie spodziewał się, co go czeka

Sportowe osiągnięcia Maćka Kurzajewskiego

Nie od dziś wiadomo, że bieganie stało się największym hobby prezentera i nawet może poszczycić się pewnymi osiągnięciami na tym polu. Maciej Kurzajewski bierze udział w maratonach na różnych kontynentach. Regularnie testuje swoje możliwości, pokonując kolejne dystanse i spełniając sportowe marzenia. Jego zamiłowanie do biegania zawiodło go na trasy najbardziej prestiżowych biegów, które przyciągają tysiące zawodników z całego świata.

Jednym z największych osiągnięć dziennikarza w ostatnich latach było ukończenie nowojorskiego maratonu w 2022 roku. Trasa licząca 42 km 195 metrów stanowiła dla niego ogromne wyzwanie, ale dzięki determinacji i regularnym treningom zdołał pokonać dystans i dołączyć do elity biegaczy, którzy mogą pochwalić się takim osiągnięciem.

Dla Kurzajewskiego bieganie to nie tylko sport, ale przede wszystkim sposób na życie. Jak sam podkreśla, bieganie daje mu energię, pozwala oderwać się od codziennych obowiązków i zachować doskonałą formę.

Paulina Smaszcz znów prawi o Maćku Kurzajewskim

W tym miejscu warto przypomnieć, że w ostatnich dniach na nowo ożyła afera wokół Kurzajewskiego i jego byłej żony. Paulina Smaszcz znów chętnie opowiedziała o Maćku, tym razem w wywiadzie u Żurnalisty. Co ciekawe, cała rozmowa ukazała się akurat w dniu odcinka "Tańca z gwiazdami", w którym odpadł dziennikarz. Podczas rozmowy Smaszcz ujawniła nieznane kulisy rozstania z byłym mężem.

Ja Maćkowi nigdy nie wybaczę. (...) Pozytywne oświadczenie o naszych relacjach napisałam ze względu na to, że mój były mąż bardzo się bał utraty wizerunku wspaniałego, katolickiego ojca, żyjącego w patriarchacie. To było na jego prośbę. Dla mnie było najważniejsze, żeby miał dobre relacje z synami

Powrót do biegania niewątpliwie pomaga Maćkowi nie myśleć o kolejnej wrzawie w mediach.

Kurzajewski nie narzeka na nudę po "Tańcu z gwiazdami", fot. Instagram/maciejkurzajewski

Kurzajewski nie narzeka na nudę po "Tańcu z gwiazdami", fot. Instagram/maciejkurzajewski

Reklama

Zobacz także: Sandra Kubicka grzmi po rozstaniu z Aleksandrem Baronem. Jest tak jak podejrzewała