Kilka tygodni temu "Grazia" doniosła o nowym związku Macieja Zakościelnego. Aktor zakochał się po uszy w hollywoodzkiej gwieździe Caity Lotz. Para spędziła w Polsce ze sobą sporo czasu. Amerykanka towarzyszyła mu m.in. podczas tegorocznego festiwalu w Opolu, a także bawiła się razem z nim na tradycyjnym polskim weselu.

Okazuje się, że Maciek i Caity spotkali się ponownie w lipcu. Hollywoodzka gwiazda przed rozpoczęciem zdjęć do nowego filmu postanowiła zrobić sobie krótką wycieczkę do Europy. "Grazia" informuje, że Maciej zadbał o to, aby wspólnie spędzony tydzień był pełen atrakcji. Zakochani udali się na wypoczynek do Bukowiny Tatrzańskiej. Lotz swoją wyprawę w polskie góry udokumentowała na swoim Instagramie, wstawiając zdjęcia pięknych pejzaży.

"Grazia" informuje, że dopiero w zeszłym tygodniu aktor odwiózł swoją ukochaną na lotnisko. Aktorka musiała bowiem wrócić do domu w Los Angeles, z którego późnej poleciała na plan swojego nowego filmu do Kanady. Dwutygodnik spekuluje również, że zakochani spotkają się ze sobą ponownie na początku września. Zakościelny ma ponoć polecieć do Stanów na premierę nowego filmu swojej dziewczyny. Czy zapozują razem na hollywoodzkim czerwonym dywanie?

