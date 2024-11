Maciej Zakościelny i Sara Janicka w niedzielnym, ostatnim odcinku 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" zawalczą o zdobycie "Kryształowej Kuli". Para numer 12 będzie walczyła o trofeum z dwoma pozostałymi parami: Julią Żugaj i Wojciechem Kuciną oraz Vanessą Aleksander i Michałem Bartkiewiczem.

Maciej Zakościelny i Sara Janicka zdradzili, co zatańczą

Maciej Zakościelny i Sara Janicka od samego początku robią wielkie show w "Tańcu z Gwiazdami". Już w niedzielę wystąpią w finale tanecznego programu i zaprezentują na parkiecie aż trzy tańce. Para numer 12, zaprezentuje jeden taniec wybrany przez jury, który według oceniających wyszedł tej parze najgorzej. Tym tańcem będzie jive. Kolejny taniec to ten, który Sara i Maciek wybrali sami. Co się okazuje tańcem, w którym najlepiej się czują, jest tango. Ale to nie wszystko! Nie zabraknie również tańca trzeciego, którym będzie freestyle, a zatańczyć go ma każda z trzech par.

Podczas relacji na żywo, którą prowadzili aktor i tancerka. Maciej dostał pytanie, czy po zakończeniu finału będzie nadal tańczył.

Całe życie tańczę. Po prostu wygłupiam się w domu często. Choć teraz już rzadziej. Kiedyś częściej, ale tańczę... lubię tańczyć. Czy będę kontynuował? Nie wiem. Może Sara mnie przyjmie na jakieś zajęcia - odpowiedział Maciej Zakościelny.

Sara zażartowała, że jak będą miejsca, to go przyjmie. Co jeszcze zdradziła para numer 12? Maciek zdradził, że wraz z Sarą trenują do samego końca i szlifują swoje tańce. Sara natomiast wyjawiła, że stroje są już gotowe i dodała:

Tak sobie w inny świat odlecieliśmy.

Padło także pytanie, kto decyduje, która para wygra w finale.

Są głosy widzów, głosy jurorów i... - zastanowił się Zakościelny.

Dowiedziałem się, że wszystkie pary są do końca - wyjawił Maciek.

Podczas relacji zrobiło się bardzo sentymentalnie i widać, że dopiero teraz do ulubieńców publiczności trafiło, że wielkimi krokami zbliża się koniec zabawy i ciężkich treningów w tanecznym show.

Ja przychodząc do tego programu, pomyślałem, że taką parę chciałem tworzyć, żebyśmy byli zgrani - podsumował aktor.

Trzymamy kciuki za niedzielne występy Maćka i Sary!

