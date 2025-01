W Kalifornii ewakuowano już ponad 100 tys. osób, a to jeszcze nie koniec, bo gigantyczny pożar nadal panuje w Los Angeles i niszczy kolejne dzielnice oraz przedmieścia. Niektóre gwiazdy straciły swoje wille warte miliony dolarów, które były położone tuż nad oceanem. Z żywiołem nadal walczą strażacy, ale mimo pełnej gotowości cały czas wydaje się, że sytuacja jest daleka od opanowania. Już wiadomo, że doszczętnie spłonął dom Anthony'ego Hopkinsa, willa Paris Hilton w Malibu oraz warta prawie siedem milionów dolarów rezydencja gwiazdy serialu "Plotkara", Leighton Meester i jej męża. Niestety ten koszmar nadal trwa!

Gwiazdy, które straciły swoje domy w pożarze w Los Angeles

Kalifornia od wielu lat jest niszczona przez gigantyczne pożary, które zajmują ogromny obszar terenu. Sytuacja wyglądała groźnie już w ubiegłym roku, ale to, co wydarzyło się teraz sprawiło, że ludzie potracili majątki całego swojego życia, a gwiazdy swoje wille i rezydencje. Tegoroczny pożar w Kalifornii zajął ogromny teren i sieje spustoszenie w gęsto zaludnionym Los Angeles. Silny wiatr sprzyja temu, że pożar przemieszcza się błyskawicznie i jest trudny do ugaszenia. Brakuje już strażaków i wody w hydrantach, a końca tego dramatu nadal nie widać. Okazuje się, że w tegorocznym pożarze doszczętnie spłonęły domy i rezydencje wielu gwiazd Holywood. Paris Hilton nie ukrywa, że trudno jej opisać ból, kiedy widziała, jak jej dom płonie:

Widziałam na żywo w telewizji, jak płonie mój dom. (...) Ciężko opisać ból w moim sercu. Siedzenie z rodziną, oglądanie wiadomości i widok płonącego domu w Malibu w telewizji na żywo to coś, czego nikt nie powinien doświadczyć. W tym domu zbudowaliśmy tyle cennych wspomnień. - wyznała Paris Hilton na Instagramie.

Paris Hilton w tej dramatycznej sytuacji dostrzega też jeden plus nawet w obliczu tak ogromnej straty i cieszy się, że zarówno ona, jak i jej bliscy są bezpieczni:

Chociaż strata jest przytłaczająca, jestem wdzięczna za to, że moja rodzina i zwierzęta są bezpieczne. Moje modlitwy kieruję do każdej rodziny dotkniętej pożarem - do wszystkich osób, które straciły swoje domy, wspomnienia i ukochane zwierzęta domowe. Łączę się w cierpieniu z tymi, którzy nadal są w niebezpieczeństwie lub opłakują większe straty. Zniszczenia są niewyobrażalne. To straszne wiedzieć, że tak wielu budzi się dzisiaj bez miejsca, które nazywali domem, naprawdę łamie to serce. dodała dziedziczka fortuny Hiltonów.

Gigantyczny pożar, który objął Pacific Palisades sprawił, że Billy Crystal stracił cały swój majątek, a jedyne co zostało z jego posiadłości to kort tenisowy. W pożarze spłonęły ich pamiątki i wszystko, co razem z żoną tworzyli przez ostatnie 45 lat:

Mieszkaliśmy w tym domu z żoną przez 45 lat, wychowaliśmy tu dzieci - powiedział Billy Crystal, który też stracił majątek w pożarze.

Kolejne gwiazdy zostały ewakuowane z domów

Swoje wille w pożarze stracili też: Anthony Hopkins, Miles Teller, Mandy Moore, John Goodman czy Anna Faris. Zniszczeniu w pożarze uległ też dom Matthew Perry, w którym zmarł aktor serialu "Przyjaciele". To jeszcze nie wszystko, bo wiele osób zostało ewakuowanych, a wśród nich Jamie Lee Curtis oraz Ben Affleck. Oni, podobnie, jak wiele innych osób dopiero czeka na rozwój sytuacji i informację, czy ich domy są już bezpieczne.

Gwiazdy, które same straciły domy zapowiadają pomoc dla innych

Szalejący żywioł pokazuje, że w obliczu tragedii wszyscy przeżywają podobne emocje. Niestety nawet gigantyczny majątek nie jest w stanie uchronić willi znanych gwiazd przed tragedią, a teraz okazuje się, że brakuje ludzi do gaszenia i zaczyna brakować wody. Sytuacja jest naprawdę dramatyczna i okazuje się, że to jeszcze nie koniec, bo pożar idzie dalej w kierunku Hollywood Hills i Alei Gwiazd, które też już zostały ewakuowane. Paris Hilton jednoczy się z innymi osobami, które straciły dom w pożarze i już zapowiada dla nich pomoc.

Mój zespół Media Impact Team już dziś kontaktuje się z organizacjami non-profit, aby dowiedzieć się, jak najlepiej wesprzeć społeczności dotknięte przez te pożary. Zobowiązujemy się zaoferować pomoc jak najszybciej tym, którzy jej najbardziej potrzebują. napisała Hilton na Instagramie.