Lada moment startuje 15. edycja "Tańca z gwiazdami", w której zobaczymy między innymi Filipa Bobka, Natalię Nykiel, Rafała Zawieruchę czy Macieja Zakościelnego. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać właśnie z Maciejem Zakościelnym i jego taneczną partnerką, Sarą Janicką. Aktor w pięknych i wzruszających słowach wypowiedział się o swojej trenerce.

W rozmowie z naszym reporterem Maciej Zakościelny nie szczędził komplementów swojej tanecznej partnerce. Aktor przyznał wprost, że Sara Janicka jest wspaniałą nauczycielką i w pięknych słowach opisał jej podejście do niego, jako ucznia.

Myślę, że tak charakterologicznie bardzo do siebie pasujemy. (...) Ta mobilizacja od nauczyciela jest bardzo ważna, więc Sara to ma. Ja nie mam poczucia, że ,,Boże, co ja tu robię'', jakiś zablokowany. Ona na to nie pozwala swoją metodą.

- przyznał przed naszą kamerą Maciej Zakościelny