Wczoraj na gali wręczenia Orłów nie mogło zabraknąć Macieja Stuhra, który był nominowany w dwóch kategoriach do tej prestiżowej nagrody filmowej. Aktor często gości na czerwonym dywanie, ale dotychczas rzadko można było spotkać go w towarzystwie rodziny, aż do wczoraj. Gwiazdor po raz pierwszy zdecydował się pokazać córkę. To wywołało prawdziwą sensację.

Stuhr przyszedł na galę w towarzystwie 13-letniej Matyldy. Córka u boku sławnego taty prezentowała się bardzo dumnie. Miała na sobie czarne legginsy oraz skórzaną kurtkę, do której dobrała luźną tunikę. Czyżby zapanowała moda wśród dzieci celebrytów na rockowy image? Zobacz: Kasia Kowalska pokazała córkę

Jak wam się podoba Matylda? Podobna jest do sławnego taty?

