Rok temu podczas konferencji sopockiego festiwalu Maciej Dowbor zdradził słodką tajemnicę swojego kolegi, Macieja Rocka. Prezenter nie mógł pojawić się na imprezie, ponieważ niedawno został ojcem. Gwiazdor i jego żona Magda wychowują teraz trójkę pociech - syna i dwie córki. Przypomnijmy: Maciej Rock został ojcem! Wygadał się jego kolega

Wychowywanie dzieci nie jest rzeczą najprostszą o czym Rock przekonał się wtedy, gdy musiał zostać sam z całą gromadką. W rozmowie z "Galą" nie wspomina tego najlepiej. Ma nadzieję, że nigdy więcej taka sytuacja się nie powtórzy:

Nie zapomnę, kiedy zostałem z moimi maluchami sam na jeden dzień. Szkoła życia. Nie wyobrażam sobie, że miałbym przeżywać to po raz kolejny - mówi

Myśli jednak już o czwartym dziecku:

Czasami się zarzekam, że nigdy więcej, ale mięknę każdego rana, kiedy budzę się w łóżku, a wokół nas śpią dzieciaki - przekonuje

Życzymy więc powodzenia.

