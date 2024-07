1 z 13

Na wczorajszej konferencji Polsatu pojawiły się prawie wszystkie największe gwiazdy stacji. Wśród nich nie mogło zabraknąć zgranej i lubianej ekipy programu "Must Be The Music". Już we wrześniu zobaczymy ósmą edycję wielkiego muzycznego show. Na prezentacji ramówki pojawili się zarówno prowadzący, jak i jurorzy - Kora, Elżbieta Zapendowska, Maciej Rock, Paulina Sykut oraz Adam Sztaba.

Najwięcej emocji tego wieczoru wzbudziło pojawienie się Kory. Legenda polskiej muzyki rockowej została potraktowana przez stację jak prawdziwa królowa. Od prowadzącego spotkanie, Krzysztof Ibisza, otrzymała kwiaty oraz szklane serce w ramach za udział w show pomimo ciężkiej choroby, z którą się zmagała. Artystka nie ukrywała wzruszenia, zapewniła również wszystkich że jest już całkowicie zdrowa.

Na spotkaniu nie pojawił się Piotr Rogucki, który świętuje przyjście na świat drugiego dziecka.

