Maciej Kurzajewski jest jednym z popularniejszych polskich dziennikarzy. Po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie" przeszedł wraz z ukochaną, Kasią Cichopek, do Polsatu, gdzie zasiedli na kanapie zupełnie nowej śniadaniówki - "Halo tu Polsat". Od kilku dobrych lat w mediach mówi się jednak o nim nie tylko w kontekście zawodowych osiągnięć, ale i sporu z byłą żoną, Pauliną Smaszcz. Ostatnio dziennikarka znów dolała oliwy do ognia, zwierzając się programie "Królowa przetrwania". Co w tym czasie robił Kurzajewski?

Afera z Pauliną Smaszcz i Maćkiej Kurzajewskim wróciła na tapetę

Przypomnijmy, że w programie "Królowa przetrwania" Paulina Smaszcz podzieliła się osobistymi doświadczeniami związanymi z jej byłym mężem, Maciejem Kurzajewskim. Twierdziła, że przed jego wyjazdem do Izraela, gdzie publicznie ogłosił związek z Katarzyną Cichopek, sugerował chęć powrotu do niej i prosił o kolejną szansę. Kilka dni później dowiedziała się o jego nowym związku.

Smaszcz opowiedziała również o swoim zaangażowaniu w karierę Kurzajewskiego, podkreślając, że to ona była jego menadżerką, negocjowała kontrakty i wspierała go w pasjach. Wyraziła żal, że jej wysiłki nie zostały docenione, a jej były mąż miał stwierdzić, że "g*wno w życiu dla niego zrobiła". Dodatkowo, Paulina Smaszcz ujawniła, że Kurzajewski miał wraz ze starszym synem upokarzać ówczesną żonę, gdy ta w chorobie nie była w pełni samodzielna.

W odpowiedzi na te zarzuty, Maciej Kurzajewski wydał oświadczenie, w którym poinformował, że w Sądzie Okręgowym w Warszawie toczy się sprawa przeciwko Paulinie Smaszcz o naruszenie jego dóbr osobistych. Dodał, że nie zamierza publicznie komentować wypowiedzi byłej żony. Rzeczywiście, jego najnowszy post nie pozostawia wątpliwości w tej sprawie.

Maciej Kurzajewski wyciska siódme poty przed "Tańcem z gwiazdami"

Miniony odcinek "Królowej przetrwania" sprawił, że afera urosła do niemożliwych rozmiarów. Słowa Pauliny Smaszcz do tej pory są cytowane we wszystkich mediach, jednak Maciej Kurzajewski, jak zapowiedział, nie reaguje na wrzawę. W tym czasie ma sporo innych zajęć, bo w końcu przygotowuje się do "Tańca z gwiazdami", który startuje już 2 marca.

Nowy tydzień treningowy do ''Tańca z gwiazdami'' rozpoczęty! - ogłosił.

Przy okazji Maciej podzielił się serią zdjęć z sali treningowej. Post prezentera wywołał momentalnie lawinę komentarzy, a polubiła go nawet Kasia Cichopek. Tymczasem fani okazali Kurzajewskiemu ogromne wsparcie, zgodnie przyznając, że już nie mogą doczekać się, aż zobaczą go na parkiecie. Choć pojawiły się też zapytania o aferę z byłą żoną, on postanowił je przemilczeć.

Trzymam kciuki za ciebie, panie Macieju!

Nie myślałam, że można udać się na drugi koniec świata, żeby kogoś oczernić i się na nim odgrywać. Dodatkowo na własnym dziecku. Przykro mi bardzo, że są tacy ludzie na świecie…

Nieprzychylne komentarze pousuwane, a wczoraj po odcinku był ich tutaj wysyp

Paulina Smaszcz odeszła z "Królowej przetrwania"

Na platformie Player już pojawił się już 7. odcinek "Królowej przetrwania", który widzowie zobaczą na antenie TVN7 dopiero w przyszły poniedziałek. Dowiadujemy się z niego, że Paulina Smaszcz niespodziewanie zrezygnowała z dalszego udziału w programie. Przyczyniła się do tego ostra kłótnia, która wywiązała się między uczestniczkami obu drużyn. Choć początkowo wolała przyglądać się aferze z boku, gdy wdała się w potyczkę słowną z Elizą Trybałą, miarka się przebrała.

Mój czas tutaj w dżungli się skończył. Już dalej nie dźwignę - tłumaczyła.

