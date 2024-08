Smolasty ma za sobą współpracę z Dodą, Young Leosią czy Ewą Farną i wyrasta na jedną z największych gwiazd. Jakiś czas temu muzyk spełnił swoje marzenie i kupił sportowe auto za ponad 2 miliony złotych, czym wywołał niemałą sensację. Teraz okazuje się, że zbyt długo się nim nie nacieszył. Miejski Reporter właśnie poinformował o wypadku z udziałem Smolastego. Artysta miał przyznać się do winy.

22 maja Smolasty odebrał swoje wymarzone auto. Z tej okazji w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym muzyk chwali się swoim nowym autem za ponad 2 miliony złotych. Smolasty przyznał wtedy, że ciężko na nie zapracował i napisał:

Od małolata pracuję regularnie jak maszyna nad nową muzyką i zagrałem już 700 koncertów dla Was. Poświęciłem na pasję całe życie kosztem wielu wyrzeczeń, ale dzięki Wam udało się

Teraz okazuje się, że z udziałem muzyka miał miejsce przykry incydent na warszawskich ulicach. Jak informuje Miejski Reporter Smolasty miał wjechać w dwa pojazdy. Muzyk przyznała się do winy i po spisaniu oświadczeń uczestnicy stłuczki rozjechali się. Całe zajście miało miejsce bez obecności policji.

Smolasty rozbił McLarena za ponad 2 mln w Śródmieściu. Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Łazienkowskiej z Czerniakowską w Śródmieściu. Kierujący sportowym autem marki McLaren 750 wjechał w dwa pojazdy. Pierwszy z nich to zatrzymująca się na czerwonym KIA a w trakcie odbicia w prawo uderzył też w Toyotę. Jak się okazało sprawcą jest znany artysta Smolasty. Nikomu nic się nie stało. Raper przyznał się do winy i spisał oświadczenie z poszkodowanymi. Zdarzenie było bez udziału służb.

czytamy na profilu Miejski Reporter