Jako dziecko Maciej Musiał pojawiał się w takich serialach jak „Ojciec Mateusz” czy „Rodzinka.pl”. Młody aktor szybko zaskarbił sobie sympatię widzów. Dzisiaj jest jedną z najpopularniejszych gwiazd i występuje w znacznie poważniejszych produkcjach. Niedawno mogliśmy oglądać go w kryminalnych tytułach jak „Klangor” czy „Śleboda”. Warto przypomnieć, że pojawił się także na planie międzynarodowego hitu Netfliksa, jakim jest „Wiedźmin” z Henrym Cavillem. Choć trudno w to uwierzyć, Musiał właśnie skończył 30 lat. Aktor postanowił uczcić tę okazję w wyjątkowy sposób.

Maciej Musiał 11 lutego 2025 roku obchodził swoje 30. urodziny, a z tej okazji postanowił podzielić się ze swoimi fanami osobistymi przemyśleniami. Aktor, który zdobył popularność dzięki roli Tomka Boskiego w serialu „Rodzinka.pl”, zamieścił emocjonalny wpis, który wywołał wzruszenie wśród jego obserwatorów.

Do swojego postu dołączył zdjęcie z dzieciństwa, na którym jest jeszcze małym chłopcem, a także współczesną fotografię, gdzie trzyma tort urodzinowy. Te symboliczne obrazy miały na celu podkreślenie upływu lat i refleksji, jakie towarzyszą osiągnięciu tego ważnego życiowego etapu.

Spotkałem dziś rano małego mnie. Ostrożnie wszedłem do pokoju, siedział pod ścianą, którą znałem. „Cześć” — rzuciłem trochę z dumą. Nie poznał mnie i speszył się. Szybko podszedłem go przytulić: „Ej, przecież to ja, nie poznajesz?”

— napisał aktor.