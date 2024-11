Życie prywatne Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli jest jednym z głównych tematów w mediach. Gdy na światło dzienne wyszła informacja, że Maciej i Agnieszka się rozstali fani przecierali oczy ze zdumienia. Główni zainteresowani jednak nie odnieśli się do spekulacji, ale ich zachowania w social mediach mówią wiele. Po dwóch miesiącach Maciej Pela nie wytrzymał i dodał na swój Instagram wpis, w którym rozwiał wszelkie wątpliwości. Nagle wszystko stało się jasne!

Już od kilku tygodni oczy wszystkich skierowane są na Agnieszkę Kaczorowską oraz jej męża Macieja Pelę. Wszystko za sprawą ich rzekomego rozstania, które dla wielu wydaje się być nieprawdopodobne. W końcu tancerze kreowali swoją relację na nieskazitelną i idealną, a w mediach społecznościowych aż huczało od ich miłości! Wszystko wyglądało bajecznie, jednak rzeczywistość okazała się nieco inna. Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska długo milczeli, jednak teraz tancerz nie wytrzymał licznych zarzutów w jego stronę. Okazuje się, ze internauci w dużej mierze to jego obwiniają za rozpad małżeństwa i sugerują, że "znudziło mu się ojcostwo". Po tym wpisie nikt nie będzie miał już żadnych wątpliwości:

Przez ostatnie 2 miesiące przeczytałem tyle kłamst na swój temat, że gdyby nie rodzina, mój najlepszy przyjaciel, życzliwi znajomi czy leki i terapia, nie wiem jakbym to dźwignął. I choć wiem, że to co pisano o mnie jest bzdurą, to ciężko było przełknąć niektóre komentarze.Gdy przeczytałem, że 'znudziła mi się zabawa w tatusia' zalała mnie ogromna frustracja, złość i poczucie niesprawiedliwości. Zawsze byłem tatą na 100%. Zawsze dawałem wszystko rodzinie. Zawsze byłem zaangażowany. Teraz też chciałbym być obecny każdego dnia w życiu dziewczynek. Nawet na chwilę, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będą mnie potrzebować. I jeśli jacyś ludzie w mediach/socialach/gazetach zrzucają na mnie winę za to, że odebrano mi możliwość bycia przy swoich dzieciach każdego dnia, to mówię STOP.

- zaczął wyraźnie zirytowany Maciej.