Agnieszka Kaczorowska zdobyła w Polsce popularność jako tancerka i aktorka, głównie znana z roli Bożenki w "Klanie". Od ubiegłego roku sporo jednak mówi się o niej w kontekście rozstania z mężem, które nastąpiło nagle. Do tej pory jej (jeszcze) mężowi zdarzyło się kilkukrotnie zabierać głos w sprawie, natomiast sama Kaczorowska unikała wypowiedzi lub udzielała jej bardzo oszczędnie. Teraz w końcu przerwała ciszę i zdradziła prawdę o kulisach rozpadu małżeństwa.

Agnieszka Kaczorowska, znana aktorka i tancerka, udzieliła wywiadu Magdzie Mołek w ramach cyklu "W moim stylu". W rozmowie podsumowała swoje małżeństwo z Maciejem Pelą, z którym związana była przez wiele lat. Podczas wywiadu aktorka przyznała dość ostro, że w jej opinii mężczyźni są coraz mniej męscy i zasugerowała wprost, że miała dość tego, iż tylko ona się rozwija. Okazało się, że przez długi czas dawała małżeństwu z Pelą "drugą szansę", ale w końcu musiała podjąć stanowcze kroki.

Mam wrażenie, że męskości w mężczyznach jest coraz mniej, ale wierzę, że są na świecie jeszcze tacy mężczyźni, że będąc w danej wibracji, zaczynasz przyciągać takich ludzi do siebie. Natomiast a propos rozstań, ja nie jestem osobą, która wyrzuca do kosza bardzo szybko, ja szybko podejmuję decyzje, nie mam w sobie cierpliwości, natomiast ja dałam czas sobie i mojej poprzedniej relacji, żeby to uratować, zbudować na nowo. To trwało długo, ale się nie udało. Nie zrobisz za kogoś czyjejś roboty, możesz tylko swoją

Dalej Agnieszka Kaczorowska zaznaczyła, że oszukiwała siebie i innych, próbując utrzymać pewien obraz swojego życia. Stwierdziła jednak, że życie jest zbyt krótkie, by nie być w pełni sobą. W rozmowie z Magdą Mołek wspominała swoje doświadczenia, ale również mówiła o lekcji, jaką wyciągnęła z małżeństwa. Kaczorowska wyjawiła przy tym, że wywiady Peli, po których zalała ją fala hejtu, mocno się na niej odbiły.