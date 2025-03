Tuż przed pierwszym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami", w rozmowie w programie "Halo tu Polsat" Kaczorowska podkreśliła, że decyzja o zakończeniu związku była trudna, ale przemyślana. Zaznaczyła, że nie chciałaby publicznie wchodzić w szczegóły, ale podkreśliła, że każdy człowiek ma prawo do wyborów, które zapewniają mu spokój i szczęście. Tancerka nie ukrywa, że nieustannie czyta obraźliwe komentarze na swój temat.

Agnieszka Kaczorowska przez lata uchodziła za osobę, która ułożyła sobie życie prywatne. Jej małżeństwo z Maciejem Pelą wydawało się harmonijne, a para często dzieliła się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. Jednak rzeczywistość okazała się inna, a Kaczorowska zdecydowała się na rozstanie. W niedzielnym wydaniu "Halo tu Polsat" udzieliła szczerego wywiadu i opowiedziała, z czym musi się mierzyć po rozstaniu z mężem.