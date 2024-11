Domysły ws. rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli pojawiły się na początku października, jednak atmosferę podgrzewał fakt, że para konsekwentnie milczała na ten temat. Co prawda Maciej Pela co jakiś czas publikował w sieci wymowne wpisy, a jego żona nie wypowiadała się jednak do mediów ws. związku. Teraz wszystko stało się jednak jasne! Zwiastun wywiadu Kaczorowskiej u Kuby Wojewódzkiego mówi wszystko.

Rozstaliśmy się jako para - podsumowała Kaczorowska.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela nie są już razem. Gwiazda potwierdziła

Plotki nt. rozstania Agnieszki i Kaczorowskiej i Macieja Peli nie milkną, a kiedy fani dowiedzieli się, że tancerka zasiądzie na słynnej kanapie w programie Kuby Wojewódzkiego, byli niemal pewni, że gwiazda nie uniknie rozmowy na ten gorący, ale trudny temat. Tak właśnie się stało: Kuba Wojewódzki nie omieszkał zapytać Kaczorowskiej właśnie o życie prywatne:

Czy ty jesteś gotowa na to, żeby tak serio trochę pogadać? - zapytał Agnieszkę Kuba Wojewódzki.

Na to pytanie Agnieszka Kaczorowska postanowiła nie odpowiadać wymijająco, a wręcz przeciwnie: rozwiała wszystkie wątpliwości, jakie mogli mieć jej fani. I nie tylko: wspomniała również o rozwodzie, którego para jeszcze nie otrzymała. Można się jedynie domyśleć, czy sprawa jest już w toku, a może małżonkowie nie rozpoczęli jeszcze całej procedury:

Rozstaliśmy się jako para, rozstaliśmy się jako... no, jeszcze nie mamy rozwodu, ale... - odniosła się wprost do rozstania tancerka.

Kuba Wojewódzki, znany ze swojej dociekliwości i ciętego języka, nie mógł na tym zakończyć tematu. Dopytał sugestywnie Agnieszkę Kaczorowską o to, kto jest "winny" rozstania!

Czyli nie ma winnego? - dopytywał dziennikarz.

Tutaj Kaczorowska również postanowiła nie gryźć się w język. W zwiastunie programu padły wymowne słowa, które mogą sugerować, że na antenie TVN we wtorkowy wieczór zrobi się naprawdę gorąco!

Jestem tutaj, jeśli trzeba to powiedzieć, to powiedzmy to raz a dobrze i zakończmy - skwitowała Agnieszka Kaczorowska.

Fani, którzy bacznie śledzili poczynania Agnieszki Kaczorowskiej i jej byłego już partnera w sieci, już wcześniej dopatrywali się znaków świadczących o tym, że para faktycznie nie jest już razem. Jednym z nich był m.in. komentarz mamy Macieja Peli, która zostawiła pod jego wpisem na Instagramie wymowne słowa:

Maćku, jesteś najwspanialszym tatą dla swoich córeczek, a naszych kochanych wnuczek. Jesteśmy z Tobą zawsze. Rodzina jest najważniejsza w realnym życiu, a nie tylko na Instagramie, o czym niektórzy zapomnieli - napisała mama Macieja Peli pod jego zdjęciem.

Teraz wygląda na to, że nie ma już pola do spekulacji, a gwiazdorska para rozpoczęła nowy rozdział swojego życia, tym razem osobno. Spodziewaliście się, że doniesienia nt. rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli okażą się prawdą?

