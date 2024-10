Maciej Pela wciąż milczy na temat rzekomego rozstania z Agnieszką Kaczorowską, jednak jego zachowanie w mediach społecznościowych mówi naprawdę wiele. Tuż po tym, jak w mediach pojawiły się informacje, że para podjęła decyzję o zakończeniu swojego związku, Maciej Pela usunął z Instagrama wszystkie wspólne zdjęcia z żoną, a teraz wymownie zareagował na gorzkie komentarze na temat Agnieszki Kaczorowskiej. Tym sposobem ujawnił powód rozstania z żoną?

Na samym początku października tego roku w mediach gruchnęła wiadomość o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Z czasem wyszło na jaw, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela nie mieszkają razem, a mąż gwiazdy "Klanu" pomieszkuje u przyjaciela. Aktorka i tancerka od kilku tygodni konsekwentnie milczy i nie komentuje plotek na temat swojego małżeństwa i rozstania. Ostatnio zaskoczyła jednak wszystkich i opublikowała nowy post: Agnieszka Kaczorowska napisała o rodzinie i wyznała: "Rodzina dla każdego oznacza coś innego". Teraz z kolei Maciej Pela wymownie zareagował na komentarze, jakie pojawiły się na jego profilu na Instagramie. Jeden z internautów gorzko podsumował Kaczorowską i napisał, co miała zrobić, a Pela polubił jego wpisy!

Jeśli te plotki to prawda, to Pani Agnieszka rozczarowała, zawiodła nie tylko Pana i Dzieci ( choć to najgorsze), nie tylko swoją Rodzinę, ale też Swoich Odbiorców. Doradzała, pouczała kłamiąc i oszukując. Miała dwie twarze, dwie osobowości. To straszne.... Życzę sił

napisał internauta.