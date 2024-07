1 z 5

Nikodem Rozbicki, Maciej Musiał czy Antek Królikowski? Wiemy, który z tych przystojniaków będzie jednym ze współprowadzących "The Voice of Poland"! Muzyczne talent show powraca na antenę Telewizji Publicznej i już od jesieni widzowie będą mogli zobaczyć premierowe odcinki ósmej edycji programu. Jak już informowaliśmy, w jury zobaczymy: Michała Szpaka, Marię Sadowską, Andrzeja Piasecznego oraz Tomsona i Barona. A kto poprowadzi wielki hit Telewizji Publicznej? Menadżer jednego z aktorów przyznał, że zobaczymy go w 8. edycji "The Voice of Poland".

