Trenerzy 8. edycji The Voice of Poland w Pytaniu na śniadanie

Michał Szpak zadebiutował w roli trenera "The Voice of Poland". Artysta w towarzystwie innych trenerów pojawił się w piątek w "Pytaniu na śniadanie". To ostatecznie potwierdziło udział Szpaka w muzycznym reality-show telewizji Polskiej. Obok Michała Szpaka w składzie trenerskim zobaczymy: Andrzeja Piasecznego, Marię Sadowską oraz Tomsona i Barona. Ten ostatni ze względu na zobowiązania zawodowe nie pojawił się "Pytaniu na śniadanie", jednak potwierdzono, że na pewno pojawi się w "The Voice of Poland".

To pierwsze publiczne wystąpienie Michała Szpaka w roli trenera muzycznego show. Jak gwiazdor czuje się przed swoim debiutem w "The Voice of Poland"? Przeczycie na następnych stronach fotogalerii!

