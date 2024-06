Maciej Musiał zawsze wzbudzał duże zainteresowanie fanów, a paparazzi chętnie śledzili jego każdy krok. Po "Tańcu z Gwiazdami" sytuacja jeszcze bardziej się nasiliła i wszyscy zastanawiają się, jak wygląda życie prywatne aktora. Tym razem rąbka tajemnicy ukazali paparazzi, którzy przyłapali Musiała z piękną, tajemniczą blondynką.

Reklama

Maciej Musiał przyłapany z tajemniczą dziewczyną

W przeszłości Macieja Musiała pojawiały się różne kobiety. Aktor związany był m.in. z modelką Natalią Uliasz. Widywano go również u boku modelki Weroniki Targońskiej, czy Miss Polski 2018 Olgi Buławy.

Jak aktualnie wygląda życie uczuciowe Macieja Musiała? Tego dokładnie nie wiadomo, ale w środę postanowił on wybrać się do warszawskiego centrum handlowego - Westfield Mokotów. Nie był tam sam, lecz z piękną kobietą, która wraz z aktorem, z bukietem kwiatów w dłoniach podążała do samochodu. Para wsiadła razem do auta aktora i odjechała.

Zobacz także: Sandra Kubicka wróciła z synkiem do domu! Pokazała wzruszające nagranie

Kurnikowski/AKPA

Reklama

Kobieta miała w dłoniach nie tylko kwiaty, ale również torebkę z prezentem. Sytuacja wyglądała, jakby Maciej i jego partnerka wybierali się wspólnie na imprezę. Zobaczcie samu zdjęcia.

Zobacz także