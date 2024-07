3 sierpnia rozpoczął się nowy rozdział w historii Telewizji Polsat. Na głośnym wydarzeniu zaprezentowano jesienną ramówkę stacji. W centrum uwagi był oczywiście dyrektor programowy Edward Miszczak, który zdążył już wprowadzić kilka poważnych zmian. Zaraz po tym, jak dziennikarz dołączył do Polsatu, pojawiły się plotki, że zamierza odświeżyć popularne formaty, odmładzając ekipę prowadzących. I tak z "Twoja twarz brzmi znajomo" pożegnała się Katarzyna Skrzynecka, a w geście solidarności z produkcji odszedł też Piotr Gąsowski. Natomiast z "Nasz nowy dom" zwolniono Katarzynę Dowbor. Zastąpiła ją Ela Romanowska, która przemówiła na czwartkowym evencie. Na widowni siedział Maciej Dowbor, który nie krył się ze swoimi reakcjami.

Po dekadzie pracy na planie programu "Nasz nowy dom" Telewizja Polsat podziękowała Katarzynie Dowbor za współpracę. Choć dziennikarka starała się powstrzymać od emocjonalnych reakcji, dało się zauważyć, że pożegnanie nie wyszło zbyt elegancko. Warto przypomnieć, że produkcja zdobyła Telekamerę, jednak podczas odbierania nagrody nawet słowem nie wspomniano o uwielbianej przez widzów prowadzącej. Jej miejsce zajęła znana z serialu "Ranczo" Ela Romanowska, co spotkało się ze skrajnymi reakcjami internautów. Na jesiennej ramówce Edward Miszczak podziękował aktorce i podkreślił, że podjęła się trudnego zadania. Później gwiazda sama zabrała głos i opowiedziała o tym, jak przyjęła ją ekipa programu.

Zobacz także: Edward Miszczak żartuje z Dody na ramówce Polsatu: "Miejcie siłę"

No, musiałam się wkupić, bo łatwo nie było. Na szczęście mam mamę, która piecze świetne ciasta. Jak wjechała na plan, to od razu zrobiło się cieplej. To nie jest, wiadomo, łatwa sytuacja dla nikogo. Natomiast to, co się na pewno nie zmienia i na czym wszyscy się skupiamy, to są właśnie te rodziny, ich historie i to, że naprawdę realnie możemy komuś pomóc rozpocząć nowe życie — powiedziała.