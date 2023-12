Odkąd Elżbieta Romanowska została nową prowadzącą "Nasz nowy dom", mówi się o niej jeszcze więcej. Ona sama stara się pozostać w stałym kontakcie z fanami i dzielić się z nimi najważniejszymi informacjami. Tym razem poinformowała o nagłej chorobie.

Elżbieta Romanowska zachorowała

Przejście Elżbiety Romanowskiej do "Nasz nowy dom", a jednocześnie usunięcie Katarzyny Dowbor, wywołało szereg kontrowersji. Fani przez lata zżyli się z dotychczasową prowadzącą i wyraźnie sygnalizowali swój sprzeciw względem zmiany. Ostatecznie jednak wygląda na to, że z czasem widzowie przekonali się do gwiazdy "Barw szczęścia" i dziś chętnie oglądają ją w nowych odcinkach.

Elżbieta Romanowska

Sama Romanowska stara się utrzymać stały kontakt z fanami, dlatego jest dość aktywna na Instagramie. Dzieli się tam wieloma informacjami, a ostatnio przekazała szczególnie niepokojącą. Okazało się, że w całym tym natłoku nowych obowiązków aktorka była zmuszona zwolnić trochę tempo i dać sobie czas na odpoczynek. Wszystko przez chorobę, która zaatakowała nagle.

No dawno mnie tak choróbsko nie powaliło. Dwa dni wyjęte z życiorysu. Odwołane spektakle. Temperatura ponad 39,5, drgawki, ból głowy i ogólna niemoc - przekazała za pośrednictwem InstaStory.

Elżbieta Romanowska Instagram

Dalej Ela Romanowska uspokoiła internautów, wyznając, że z jej zdrowiem jest już o wiele lepiej. Konieczne jednak było zastosowanie antybiotyku.

Teraz człowiek już powoli wraca do żywych. Antybiotyk na trzy dni, pomidorowa od mamci i hektolitry herbaty z sokiem malinowym domowej roboty zrobiły swoje

Trzymamy kciuki za szybki powrót Eli Romanowskiej do pełni sił.

Elżbieta Romanowska Instagram