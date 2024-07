To wyjątkowy moment w karierze Dody. 3 lipca na pokazie jesiennej ramówki Polsatu wokalistka zaprezentowała swój program "Doda. Dream Show", który pojawi się na antenie już we wrześniu. Do sieci trafiła już zapowiedź produkcji, która potwierdza, że widzów czeka wiele emocji. Gwiazda wpuściła kamery do swojego świata, pokazując nie tylko kulisy pracy, ale również opowiadając o bolesnych doświadczeniach. Widać, że nagrywanie programu wiele ją kosztowało.

Doda rozlicza się z kariery w swoim show

W spocie Polsatu Doda zdradza, że zamierza "stworzyć show, który zapisze się w historii telewizji i historii polskiego show-biznesu". Po wielu latach obecności na scenie królowa popu chce rozliczyć się ze swoją karierą, która nie zawsze dawała jej wyłącznie powody do radości. Zapowiada, że będzie szczera jak nigdy wcześniej.

Chciałabym powiedzieć coś, czego nigdy nie mówiłam i opowiedzieć historię, której nigdy nie opowiedziałam — mówi w zwiastunie.

Widzowie będą razem z gwiazdą przeżywali jej emocje. A tych nie brakuje. W pewnym momencie widzimy zapłakaną Dodę, która mówi o niesprawiedliwym traktowaniu przez media. Porusza też temat problemów osobistych, o których często jej fani mogli nie mieć pojęcia.

Przez pierwsze dziesięć lat nie przeczytałam ani jednego pozytywnego artykułu na temat swoich koncertów. [...] Muszę zmienić ekipę i system ludzi, z którymi pracuję. On mnie wyżera od środka, on mnie wykańcza. Mówię to po to, żeby ludzie sobie też zdawali sprawę z różnych zawiłości — i rodzinnych, i zawodowych, i psychicznych. Marzę o takiej trasie koncertowej, na jaką zasłużyłam po tych wielu latach —opowiada.

3 sierpnia Doda pojawiła się na jesiennej ramówce Polsatu i opowiedziała o swoim programie. Wokalistka skupia się nie tylko na show, ale także ostatniej trasie koncertowej. Warto przypomnieć, że nie jest to łatwy czas dla piosenkarki. Ten ważny moment w jej karierze zbiegł się z trudnym okresem w życiu osobistym.

O czym będzie "Doda. Dream Show"?

Ekipa Polsatu towarzyszy gwieździe w przygotowaniach do serii ekskluzywnych koncertów. Zdjęcia z udziałem Dody, jej współpracowników i bliskich kręcone są między innymi w jej domu, w sali treningowej, tanecznej, w studiu, w hali, gdzie odbędzie się widowisko. Zobaczymy, jak wiele pracy artystka wkłada w przygotowania do swoich występów i… jak wiele kosztuje to ją samą i jej najbliższych. Doda już nie raz dała się poznać jako bezkompromisowa perfekcjonistka. Na planie bywa więc naprawdę gorąco! Nie zabraknie emocji, wzruszeń, być może nawet łez, a zwieńczeniem tej tytanicznej pracy będzie prawdziwy Dream Show na światowym poziomie — czytamy na stronie Polsatu.

"Doda Dream Show" wchodzi na antenę Polsatu już 4 września br. Będziecie oglądali? Całą zapowiedź możecie obejrzeć tutaj.

