Elżbieta Romanowska pojawiła się na jesiennej ramówce Polsatu 2023 w nowej roli - prowadzącej "Nasz nowy dom". Zmiana w tym programie była szeroko komentowana w mediach - a to wszystko za sprawą Katarzyny Dowbor, która została zwolniona niemal z dnia na dzień. Romanowska miała więc naprawdę trudne zadanie, a do tego mierzyła się z hejtem.

Już wkrótce widzowie zobaczą nowe odcinki "Nasz nowy dom" z udziałem Elżbiety Romanowskiej, która zastąpiła w roli prowadzącej Katarzynę Dowbor. Te zmiany nie spodobały się niektórym widzom, ale aktorka mogła liczyć m.in. na wsparcie dyrektora Polsatu, Edwarda Miszczaka, który podczas konfrencji chwalił ją ze sceny! Gwiazda w rozmowie z Party.pl opowiedziała zaś o swoich emocjach i walce z hejtem, który na nią spłynął po dołączeniu do show:

Ja akurat cenię sobie krytykę, zwłaszcza jeśli jest konstruktywna, coś wnosi. Jeśli jednak godzi we mnie, ma na celu jedynie mi dopiec, to absolutnie mnie ona nie interesuje. Jeżeli jest to krytyka kierowana pod moim adresem od anonimowych osób, to ja chętnie podyskutuję, posłucham wszelkich uwag, ale już po obejrzeniu choćby ze dwóch nowych odcinków - podsumowała Romanowska.