Maciej Kurzajewski i Lenka Kliment skrupulatnie przygotowują się do pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Start programu zaplanowany jest na 2. marca, ale już teraz tancerka wyjawiła, jakie emocje towarzyszą jej w związku z powrotem na parkiet. Maciej Kurzajewski od razu wetknął swoje trzy grosze.

Maciej Kurzajewski o powrocie Lenki Kliment do "Tańca z Gwiazdami"

Lenka Kliment powraca do programu "Taniec z Gwiazdami". Po kilku edycjach przerwy widzowie ponownie zobaczą ją na parkiecie show i większość już nie może się tego doczekać. Mimo że taniec towarzyszy Lence od dziecka, to ten powrót wiąże się z niemałym stresem i niepewnością. Na szczęście u swego boku ma Macieja Kurzajewskiego, który właśnie zabrał głos. Niewiarygodne, co zrobił podczas wywiadu z naszym reporterem!

Brawo, że wróciła! (...) Ja mam wrażenie, że ona zawsze tu była! Ja tej przerwy nie czułem, nie zauważyłem(...) To musiało się stać! - wyjawił nagle Kurzajewski.

A jakie odczucia towarzyszą Lence? Jej reakcja zdradziła wszystko! Obejrzycie nasz materiał wideo, aby dowiedzieć się więcej!

