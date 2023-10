Jedną z nowości jesiennej ramówki Polsatu będzie nowe show Dody - "Doda. Dream Show"! Gwiazda pokaże w nim swoje przygotowania do wielkiej trasy koncertowej. Swój program promuje już od jakiegoś czasu, dziś nie mogło jej zabraknąć na jesiennej ramówce stacji. Dyrektor programowy, Edward Miszczak, pozwolił sobie na żarty z gwiazdy.

Miszczak żartuje z Dody na ramówce Polsatu

Polsat zaprezentował swoją pierwszą jesienną ramówkę, odkąd dyrektorem jest Edward Miszczak. Na konferencji pojawiło się wiele gwiazd związanych ze stacją, m.in. Doda, która promowała swoje nowe reality "Doda. Dream Show". Decyzje Miszczaka od samego początku budziły spore kontrowersje - to on zwolnił Katarzynę Skrzynecką z "Twoja twarz brzmi znajomo", Kasię Dowbor w "Nasz nowy dom" zastąpiła Elżbieta Romanowska. Teraz na jesiennej ramówce Polsatu wykorzystał moment na scenie, by opowiedzieć o nowych produkcjach.

Kocham ten dzień, bo wy nic nie wiecie, a my wiemy. Możemy was połudzić, możemy wam powiedzieć, że będzie świetnie, a wy musicie nam wierzyć - powiedział Edward Miszczak.

Pawel Wodzynski/East News

Nowy dyrektor Polsatu wspomniał o nowym show pt. "Temptation Island", który był nagrywany w Grecji. Podkreślił, że mieli wielkie szczęście, bo pożary pojawiły się dopiero gdy skończyli nagrywać nową produkcję.

Mieliśmy bardzo trudny dzień, tydzień, miesiąc, sezon. Nagrywaliśmy jeden z naszych najważniejszych programów w Grecji. Jak zamknęliśmy produkcję, to się zapaliło. Błogosławię ten czas, że nie ciągnęliśmy tego jeszcze tydzień dłużej. Mielibyśmy trochę jaśniej na planie, ale generalnie byłoby kiepsko. Spływają pierwsze odcinki, jesteśmy bardzo zadowoleni - wyznał.

Artur Zawadzki/REPORTER

Edward Miszczak postanowił wspomnieć na scenie o nowym reality show pt. "Doda. Dream Show", w którym wokalistka pokaże widzom, jak wygląda jej życie zza kulis. Z tej okazji przygotowuje się do koncertów, które rozpoczną się już październiku. Gdy nowy dyrektor stacji mówił o Dodzie, postanowił zażartować z wokalistki - na sali rozniósł się śmiech gości.

Doda jest w świetnej formie. Bardzo dodaję otuchy wszystkim producentom. Kochani, miejcie siłę - powiedział Miszczak.

A wy czekacie już na nowe programy, które pojawią się już jesienią w Polsacie?

Pawel Wodzynski/East News