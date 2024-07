Rihanna podczas swojego pobytu w Polsce nie tylko dała spektakularne show, ale też wzbudziła sensację pojawiając się prywatnie na festiwalu Open''er i publicznej plaży w Sopocie. Przypomnijmy: Sensacja! Rihanna na plaży w Sopocie!

Z okazji skorzystały dziewczyny z polskiej marki Local Heroes, której Rihanna jest wielką fanką - podobnie zresztą jak inne światowe gwiazdy (zobacz: Rihanna, Bieber, PSY i Rita Ora zachwyceni polską marką). Piosenkarka zaprosiła dziewczyny do swojego namiotu i ucięła sobie z nimi długą pogawędkę. Jak do tego doszło? Areta Szpura, jedna z kreatorek marki, opowiedziała o spotkaniu z gwiazdą w rozmowie z AfterParty.pl:



Pobiegłyśmy na plażę, gdy okazało się, że Rihanna tam jest - wcześniej czekałyśmy pod hotelem. Wszędzie było mnóstwo ochroniarzy i małe szanse, żeby się do niej dostać, ale wiedziałyśmy, że nie możemy przepuścić takiej okazji. Zobaczyłam, że idzie do nich kelnerka z drinkami i położyłam jej na tacy naszą zapalniczkę i karteczkę "Turn around, LOCAL HEROES are here!". Rihanna zaczęła się śmiać, gdy to zobaczyła i pokazała ochroniarzowi, a ten zapytał, kto jest autorem liściku. Gdy RiRi dowiedziała się, że od nas to kazała mu przyprowadzić nas do siebie.