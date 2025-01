Film "Joker: Folie à deux" jest jedną z głośniejszych produkcji ostatnich miesięcy. Ten amerykański, muzyczny dramat psychologiczny trafił do kin jesienią 2024 roku, wypełniając sale po brzegi. Szybko jednak przestał pojawiać się w repertuarze, choć wielu miłośników pierwszej części nie zdążyło go obejrzeć. Nic straconego, bo film całkiem niedawno trafił na jedną z platform stremingowych. To nie jedyny kinowy hit, który już krąży w sieci!

Reklama

Oto filmy, które dopiero pokazywano w kinach, a już są dostępne w Internecie

W dzisiejszych czasach do kin niemal w każdym miejscu wchodzą nowe tytuły, które przez kolejne tygodnie gromadzą w salach tłumy widzów. By jednak mogły pojawić się następne, poprzednie, nawet te najpopularniejsze, muszą zostać zdjęte. Polacy, którzy niektórych produkcji nie zdążyli obejrzeć na dużym ekranie, nie muszą się martwić, bo wiele z nich już mogą znaleźć online. Oto one!

1. "Joker: Folie à deux"

Film "Joker: Folie à deux" miał swoją premierę w polskich kinach 4 października 2024 roku. Jest to kontynuacja oscarowego hitu sprzed pięciu lat, czyli pierwszego "Jokera", który otrzymał Złotego Lwa w Wenecji. Tym razem produkcja zdobyła dość skrajne opinie wśród krytyków i widzów. W drugiej części Joaquin Phoenix powrócił w roli Arthura Flecka, który po wydarzeniach z poprzedniego filmu został osadzony w zakładzie Arkham. U jego boku pojawiła się zjawiskowa i uwielbiana na całym świecie Lady Gaga jako Harley Quinn.

W filmie wystąpili również:

Brendan Gleeson jako Jackie Sullivan,

jako Jackie Sullivan, Zazie Beetz jako Sophie Dumond,

jako Sophie Dumond, Jacob Lofland jako Ricky Meline.

Obecnie film "Joker: Folie à deux" można obejrzeć na platformie MAX.



2. "Deadpool & Wolverine"

Kolejna część serii filmów o Deadpoolu, czyli "Deadpool & Wolverine", miała swoją premierę w polskich kinach 26 lipca 2024. Przez kolejne tygodnie tłumy widzów zasiadały w salach kinowych, śmiejąc się do rozpuku. W ciągu zaledwie dwóch pierwszych tygodni obraz przyciągnął przed ekran ponad milion osób. W główne role wcielili się Ryan Reynolds i Hugh Jackman. W tej części Deadpool, jako Wade Wilson, zmaga się z kryzysem wieku średniego i rozpoczyna pracę na stanowisku sprzedawcy używanych samochodów. Choć zawiesił superbohaterską karierę, musi stawić czoła niebezpieczeństwu, co wymaga od niego połączenia sił z Wolverine'em, który również zmaga się z poważnym załamaniem.

W filmie wystąpili również:

Leslie Uggams jako Blind Al,

jako Blind Al, Emma Corrin jako Cassandra Nova,

jako Cassandra Nova, Dafne Keen jako Laura,

jako Laura, Channing Tatum jako Gambit.

Aktualnie film "Deadpool & Wolverine" jest dostępny na Disney Plus.



3. "Prawdziwy ból"

Film "Prawdziwy ból" miał swoją kinową premierę w Polsce 8 listopada 2024 roku. Opowiada historię dwóch kuzynów Davida, w którego wciela się Jesse Eisenberg i Benjiego, granego przez Kierana Culkina, którzy wybierają się do Polski, aby uczcić pamięć ukochanej babci. W trakcie podróży odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca oraz fakty z historii rodziny, ale też próbują odbudować trudne i pełne napięć relacje.

W filmie wystąpili również:

Jennifer Grey jako Marcia,

jako Marcia, Will Sharpe jako James,

jako James, Ellora Torchia jako Priya,

jako Priya, Kurt Egyiawan jako Eloge.

Niedawno "Prawdziwy ból" trafił do oferty Disney Plus.



Zobacz także: Jakub Rzeźniczak dla żony zrezygnował z fortuny: "Nie byłoby to komfortowe"

4. "Obcy: Romulus"

Film "Obcy: Romulus" trafił do polskich kin 16 sierpnia 2024 roku. Jest to amerykański horror science fiction w reżyserii Fede Álvareza i siódma odsłona serii filmów "Obcy". Historia opowiada o młodych mieszkańcach kosmicznej kolonii, dla których kontrakt z korporacją Weyland-Yutani oznacza niemal niewolniczą pracę. Nagle pojawia się szansa na zmianę dotychczasowego życia, a jest nią wrak stacji kosmicznej w centrum badawczym Romulus. Niestety, nie wszystko idzie po ich myśli, bo obiekt nie jest opuszczony, tak jak początkowo się wydaje.

W filmie wystąpili:

Cailee Spaeny jako Rain Carradine,

jako Rain Carradine, Isabela Merced jako Kay,

jako Kay, Trevor Newlin jako Xenomorph,

jako Xenomorph, David Jonsson jako Andy

Obecnie film "Obcy: Romulus" jest dostępny na Disney Plus.



5. "Diuna: Część druga"

Druga część filmu "Diuna" trafiła do kin 28 lutego 2024 roku. Widzowie z całego świata niecierpliwie czekali na kontynuację tego absolutnego hitu. Obraz przedstawia imponującą podróż Paula Atrydy (Timothée Chalamet), który zawiera sojusz z Chani (Zendaya) i Fremenami. Jest również żądny zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.

W filmie wystąpili również:

Austin Butler jako Feyd Rautha,

jako Feyd Rautha, Florence Pugh jako Princess Irulan,

jako Princess Irulan, Léa Seydoux jako Lady Margot,

jako Lady Margot, Rebecca Ferguson jako Lady Jessika.

"Diuna: Część druga" jest dostępna na platformie MAX.



Zobacz także: Zapytali Steczkowską, co można robić w łóżku. Jej reakcja to już hit sieci!

6. "Challengers"

Film "Challengers" pojawił się w kinach w kwietniu 2024 roku. Produkcja bazuje na dynamice relacyjnego trójkąta: dwóch najlepszych kumplach i zapalonych miłośnikach tenisa Patricku (Josh O'Connor) oraz Artie (Mike Faist), a także Tashi (Zendaya), która na korcie tenisowym jest jak prawdziwa lwica. Z powodu kontuzji Tashi musi zrezygnować z dalszej gry, dlatego też zostaje trenerką swojego męża Arta, który nie radzi sobie najlepiej. By postawić w końcu kres porażkom, musi zmierzyć się ze swoim kumplem Patrickiem. Jak się okazuje, do starcia dochodzi nie tylko na korcie, ale i w życiu osobistym.

Obecnie film "Challengers" jest dostępny na Prime Video.



7. "Tylko nie ty"

Choć film "Tylko nie ty" miał swoją światową premierę pod koniec 2023 roku, do polskich kin trafił dopiero na początku marca 2024 roku. Historia osiągnęła międzynarodowy sukces, a wykorzystaną w produkcji piosenkę "Unwitten" widzowie nucili przez długie tygodnie. W obrazie Bea (Sydney Sweeney) i Ben (Glen Powell) wpadają na siebie przypadkiem, ale pozornie dobre pierwsze wrażenie szybko rozpada się jak domek z kart. Mimo iż szczerze się nie znoszą, decydują się udawać parę, gdy przychodzi do ślubu ich najbliższych. Wspólnie spędzone dni stawiają przed nimi szereg nieprzewidzianych zdarzeń, a oni starają się jak mogą, by ich sekret nie wyszedł na jaw.

W filmie wystąpili również:

Charlee Fraser jako Margaret,

jako Margaret, Darren Barnet jako Jonathan,

jako Jonathan, Alexandra Shipp jako Claudia,

jako Claudia, Dermot Mulroney jako Leo,

jako Leo, Rachel Griffiths jako Innie.

Film "Tylko nie ty" jest dostępny na platformie MAX.



8. "W głowie się nie mieści 2"

Kontynuacja amerykańskiego filmu animowanego, "W głowie się nie mieści 2", trafiła do kin w połowie czerwca 2024. Obraz opowiada dalsze losy Riley, która ma już 13 lat i zaczyna mierzyć się z pierwszymi problemami nastolatki. Kształtuje swoją własną tożsamość, często będąc dla siebie surową. Towarzyszą jej pierwsze dylematy oraz rozterki, dlatego dowodząca w centrali jej mózgu Radość stara się chronić Riley przed złymi decyzjami. Pojawiają się jednak nowe emocje, z którymi dochodzi do poważnego zamieszania.

Głosu w polskim dubbingu udzielili:

Małgorzata Socha jako Radość,

jako Radość, Maja Ostaszewska jako Odraza,

jako Odraza, Cezary Pazura jako Strach,

jako Strach, Kinga Preis jako Smutek,

jako Smutek, Agata Kowal jako Riley.

Film animowany "W głowie się nie mieści 2" jest dostępny na Disney Plus.



Reklama

Zobacz także: "Żona dla Polaka" hitem TVP? Wyniki oglądalności są jednoznaczne