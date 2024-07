1 z 8

Chociaż światowe gwiazdy coraz częściej odwiedzają Polskę to zazwyczaj spędzają w naszym kraju tylko kilka godzin. Wyjątek zrobiła Rihanna, która gra koncert dzisiaj, ale przyleciała do Polski już wczoraj wieczorem! (zobacz: Rihanna na lotnisku w Gdańsku) I przyleciała bynajmniej nie po to, aby wysiadywać w pokoju hotelowym, ale by skorzystać z atrakcji.

Tuż po przylocie Rihanna bawiła się z polską publicznością na Open'erze (zobacz), a dzisiaj po południu wybrała się na sopocką plażę! Oczywiście wzbudziła ogromną sensację wśród plażowiczów, którzy gdy tylko zobaczyli gwiazdę powyciągali komórki i zaczęli pstrykać jej zdjęcia. Gwiazda przyzwyczajona do zainteresowania tłumów, zupełnie nic sobie z tego nie robiła. Przeszła spokojnie z hotelu na plażę i położyła się na okrągłym łóżku plażowym osłoniętym baldachimem.

Na plaży spędziła trochę czasu, rozmawiając z dziewczynami z Local Heroes, popijając lemoniadę, patrząc na polskie morze i relaksując się przed koncertem. Zobacz: Rihanna w koszulce polskiej marki!

Zobaczcie zdjęcia polskich fanów Rihanny, którym udało się przyłapać idolkę na plaży z bliska!