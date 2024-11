Są jedną z nielicznych par, którym po eksperymencie w "ŚOPW" udało się stworzyć prawdziwy związek. Od kilku lat tworzą zgrane małżeństwo, którego owocem jest dwójka pociech. Aneta i Robert chętnie pokazują wspólne życie w mediach społecznościowych, a tym razem do ich fanów dotarła wspaniała nowina. "Najlepszy czas" - piszą internauci.

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się swoim szczęściem

Chociaż obecnie na antenie TVN możemy oglądać dziesiątą już edycję "Ślubu od pierwszego wejrzenia", fani wciąż chętnie wracają do par z poprzednich sezonów. Do tej pory eksperyment przetrwało zaledwie kilka par, a w tym m.in.: Anita i Adrian, Agnieszka i Wojtek oraz Aneta i Robert. Co ciekawe, wszystkie trzy małżeństwa doczekały się już potomstwa, a rodzinnymi kadrami ochoczo dzielą się w mediach społecznościowych.

Sama Aneta Żuchowska zgromadziła na Instagramie już przeszło 200 tysięcy obserwujących, którym regularnie relacjonuje swoje życie. Ona i Robert nie ukrywali, że przeżyli trudny czas, gdy o kilka miesięcy za wcześnie na świat przyszła ich córeczka. Dziewczynka spędziła długi czas w szpitalu, walcząc o zdrowie i życie, ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze i dziś prawidłowo się rozwija.

Rosnąca jak na drożdżach Hania to nie jedyny powód do radości dla jej rodziców. Aneta opublikowała na Instagramie urocze zdjęcie ze starszym synkiem i dumnie poinformowała, że w końcu udało jej się zabrać go do kina!

Wreszcie podrósł na tyle, że możemy chodzić sobie razem do kina!

Aneta długo czekała na ten moment i nie ukrywa, że miała pewne obawy. Ostatecznie jednak okazały się one bezpodstawne.

W prawdzie był już na spektaklu w teatrze, w wieku 2 lat, ale i tak troszkę się bałam, czy wysiedzi. Nigdy nie wiadomo, ale udało się, skupienie przez cały seans na 200 %

W komentarzach nie zabrakło ciepłych słów, a o krótki wpis pokusił się również Robert, który wyraził swoją ogromną dumę. Internauci natomiast podzielili radość byłej uczestniczki "ŚOPW".

Najlepszy czas. Seanse z dzieckiem nabierają zupełnie innego znaczenia

Miesiu jaki zapatrzony. Rośnie mały kinoman. Brawo

No to zaczyna się... czas wspólnych super wypadów do kina

Jaki skupiony i najważniejsze, że popcorn jest

Aneta i Robert poznali się w szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i chociaż mówiąc sobie "tak" byli dla siebie zupełnie obcy, szybko zaczęli zbliżać się do siebie. Widzowie od początku im kibicowali, a finał, w którym oboje zdecydowali o pozostaniu w małżeństwie, nikogo nie zaskoczył. Para do dziś uchodzi za zgrany i szczęśliwy duet, a owocem ich miłości jest dwójka pociech.

Cieszymy się, że spełniło się małe marzenie Anety!

